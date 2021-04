Ezequiel Galli se explayó sobre la toma del barrio Lourdes: "Está actuando la justicia para llevar a cabo el desalojo"

Alrededor de 70 familias se instalaron el pasado lunes en terrenos municipales ubicados en calle 11 y Grimaldi y 48 horas después, Ezequiel Galli opinó del tema.

Galli utilizó la red social Twitter para dar a conocer que ya realizó la denuncia correspondiente y que “no vamos a permitir que se cometan este tipo de actos delictivos en nuestro Partido. Conocemos la problemática del déficit habitacional que hay en nuestro país, Olavarría no escapa a esa realidad, pero no se soluciona cometiendo delitos”.

La denuncia fue radicada en la UFi Nº10 y “está actuando la justicia para llevar a cabo el desalojo”.