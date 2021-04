Desesperado pedido de ayuda de una familia en situación de calle

Durante la jornada de este miércoles Sandra Karina Salías una ciudadana olavarriense, mayor de 70 años, se comunicó con Infoeme para expresar su malestar "me echaron de la casa y quede en la calle con mi hija y nieto, no tenemos nada cualquier donación tanto alimentos como ropa, y calzado, nos viene bien". Además manifestó que no tienen trabajo y que necesitan que su situación se haga visible.

Sobre este panorama critico expresó sufrir violencia domestica, lo que la llevó a vivir en la calle junto a dos integrantes de su familia, además expresó que "nos estamos cagando de hambre, no tenemos ropa, sabanas, nada de nada".

Para quiénes deseen aportar su granito de arena y ayudar a la familia, podrán acercarse a Calle 17 al 3256, entre Sargento Cabral y Álvaro Barros. También podrán comunicarse al número 2284-728288.