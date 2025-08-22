Bochas: en marcha los Torneos Oficiales de Parejas

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” dio inicio a una nueva competencia oficial y en los diferentes escenarios se completó la primera semana de los Torneos Oficiales de Parejas.

Tanto Damas como Caballeros de Primera y Segunda completaron las dos primeras fechas de la competencia que se jugará por zonas antes de dar lugar a las instancias de definición. Hay importante cantidad de participantes.

Por otro lado, el pasado fin de semana se completó el Torneo Aniversario del Fortín Tradicionalista. Fue en la modalidad de Tercetos Caballeros e Individual Damas.

El equipo de La Amistad compuesto por Francisco Arrieta, José Marinangelli, Rodolfo Lis y Emmanuel Lis fue el ganador, mientras que en Damas el festejo fue para Erika Quinteros de la entidad local tras derrotar 12 a 2 a María Victoria Maíz en la Final.

Los resultados:

Damas:

1° Fecha:

Zona A:

Loma Negra B 12 – 11 Pueblo Nuevo B

La Amistad 12 – 4 Hinojo 4

Fortín Tradicionalista A 12 – 2 El Fortín A

Zona B:

Pueblo Nuevo C 5 – 12 Pueblo Nuevo A

Loma Negra A 12 – 7 El Fortín A

Libre: Fortín Tradicionalista B

2° Fecha

Zona A

El Fortín A 9 – 12 Loma Negra B

Pueblo Nuevo B 12 – 5 La Amistad

Hinojo 10 – 12 Fortín Tradicionalista A

Zona B

Pueblo Nuevo C 12 – 7 Loma Negra A

Fortín Tradicionalista B 12 – 5 El Fortín B

Libre: Pueblo Nuevo A

Caballeros:

Primera

1° Fecha

Zona A

Pueblo Nuevo 12 – 4 Blanca Chica

San Martín 2 – 12 La Amistad

Hinojo 12 – 6 Álvaro Barros

Zona B

Loma Negra 12 – 8 Sierra Chica

Fortín Tradicionalista 12 – 7 El Fortín

2° fecha

Zona A

La Amistad 5 – 12 Pueblo Nuevo

Blanca Chica 12 – 4 Hinojo

San Martín 12 – 7 Fortín Tradicionalista

Zona B

El Fortín 7 – 12 Loma Negra

Sierra Chica 2 – 12 Álvaro Barros

Segunda:

1° Fecha:

Zona A:

Pueblo Nuevo 12 – 4 Blanca Chica

San Martín 2 – 12 La Amistad

Hinojo 12 – 6 Álvaro Barros

Zona B:

Loma Negra 12 – 8 Sierra Chica

Fortín Tradicionalista 12 – 7 El Fortín

2° Fecha:

Zona A:

La Amistad 5 – 12 Pueblo Nuevo

Blanca Chica 12 – 4 Hinojo

San Martín 12 – 7 Fortín Tradicionalista

Zona B:

El Fortín 7 – 12 Loma Negra

Sierra Chica 2 – 12 Álvaro Barros

Fuente: Diego Clar