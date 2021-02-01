OMAR ANTONIO IRIBE ‘’NEGRO’’ (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 30 de Enero de 2021 a los 67 años de edad.
VELATORIO: Sala de España 2942 departamento ‘’D’’ con fecha y horario a confirmar.
RESPONSO: Capilla ardiente
CREMACIÓN: Crematorio Pinos De Paz.
DÍA Y HORA: A confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC.
Barrio en el que vivía: C.E.C.O.
Lugar de nacimiento: Olavarría.
Actividad que desarrollaba: Jubilado, ex jugador de fútbol del club FCFCS, Calera Avellaneda y la Selección de Olavarría.
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