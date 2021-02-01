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 |  necrologicas
 - 1 de Febrero de 2021 | 08:35

OMAR ANTONIO IRIBE ‘’NEGRO’’ (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 30 de Enero de 2021 a los 67 años de edad.  VELATORIO: Sala de España 2942 departamento ‘’D’’ con fecha y horario a confirmar.   RESPONSO: Capilla ardiente CREMACIÓN: Crematorio Pinos De Paz. DÍA Y HORA: A confirmar. SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC. Barrio en el que vivía: C.E.C.O. Lugar de nacimiento: Olavarría. Actividad que desarrollaba: Jubilado, ex jugador de fútbol del club FCFCS, Calera Avellaneda y la Selección de Olavarría. SE RUEGA NO ENVIAR FLORES Y DESTINAR SU IMPORTE A CÁRITAS SAN CAYETANO.

OMAR ANTONIO IRIBE ‘’NEGRO’’ (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 30 de Enero de 2021 a los 67 años de edad. 

VELATORIO: Sala de España 2942 departamento ‘’D’’ con fecha y horario a confirmar.  

RESPONSO: Capilla ardiente

CREMACIÓN: Crematorio Pinos De Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC.

Barrio en el que vivía: C.E.C.O.

Lugar de nacimiento: Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Jubilado, ex jugador de fútbol del club FCFCS, Calera Avellaneda y la Selección de Olavarría.

SE RUEGA NO ENVIAR FLORES Y DESTINAR SU IMPORTE A CÁRITAS SAN CAYETANO.

 

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