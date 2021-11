La lluvia no permitió que la fecha se complete

Diferentes escenarios recibieron la 7° fecha del tercer certamen del año en las categorías formativas del fútbol local que tendrá asteriscos ya que la lluvia obligó la suspensión de dos encuentros y la segunda mitad del otro.

Loma Negra vs Embajadores fue el único cruce que contó con los seis enfrentamientos en la continuidad del Torneo Clausura, pero quedarán por jugar El Fortín vs Sierra Chica e Hinojo vs Ferro en Quinta y el segundo tiempo del cruce de Séptima División entre San Martín y Racing.

Los resultados fueron:

En Décima:

San Martín 2 – 1 Racing

Loma Negra 1 – 2 Embajadores

El Fortín 5 – 1 Sierra Chica

Ferro 3 – 1 Hinojo

En Novena:

Ferro 3 – 2 Hinojo

Loma Negra 1 – 1 Embajadores

En Octava:

Ferro 2 – 0 Hinojo

Loma Negra 0 – 3 Embajadores

El Fortín 2 – 0 Sierra Chica

San Martín 0 – 0 Racing

En Séptima:

Embajadores 2 – 2 Loma Negra

San Martín 1 – 0 Racing (suspendido)

En Sexta:

Embajadores 7 – 0 Loma Negra (0)

Estudiantes 1 – 0 Luján

Ferro 4 – 2 Hinojo

El Fortín 2 – 2 Sierra Chica

En Quinta:

Embajadores 2 – 0 Loma Negra

San Martín 1 – 2 Racing

Estudiantes 4 – 2 Luján

Ferro – Hinojo (suspendido)

El Fortín – Sierra Chica (suspendido)