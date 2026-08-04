El CECO renovó el patio del jardín niño feliz con un piso antigolpes



El Jardín Niño Feliz del Centro Empleados de Comercio de Olavarría llevó adelante una importante obra de renovación en su patio exterior, que incluyó la colocación de un moderno piso antigolpes y el embellecimiento del principal espacio de recreación de la institución.



La obra consistió en la instalación de un piso de seguridad mediante el sistema in situ. En una primera etapa se aplicó una base de tres centímetros compuesta por una mezcla de caucho negro y resina, colocada directamente sobre el piso de cemento.



Posteriormente, se aplicó una segunda capa de caucho de colores que permitió incorporar diferentes diseños, como caminos, rayuelas y otros patrones pensados para estimular la imaginación y el juego de los niños y niñas.



La obra abarcó una superficie total de 110 metros cuadrados. Al tratarse de un sistema realizado íntegramente en el lugar, sin piezas prefabricadas ni uniones, ofrece una mayor durabilidad, reduce el desgaste por el uso y mejora la absorción de impactos, contribuyendo a brindar un entorno de juego más seguro.

