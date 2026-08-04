Chau cabinas: ya funciona el nuevo sistema de cobro en el peaje



La estación de peaje ubicada en la Ruta 226, a la altura de la localidad de Hinojo, se ve distinta y funciona diferente.



Luego del traspaso de empresas debido a una nueva concesión -ahora en manos de Corresur-, y tras varias semanas de trabajos en el lugar, este lunes inició un período de prueba mientras se ajustan algunos detalles operativos, aunque en las cinco terminales habilitadas ya se está cobrando a los vehículos que pasan por el peaje.



Uno de los cambios que se aprecian a simple vista es el retiro de las cabinas donde se encontraban los empleados. Esto se debe a que el nuevo sistema es 100% digital: ya no se acepta el pago en efectivo y se puede abonar mediante código QR, y tarjetas de débito y crédito, mediante unas pantallas que están ubicadas a la altura de las ventanillas de autos y camiones.



Para quienes tienen TelePase, las cinco cabinas del peaje de Hinojo cuentan con esta tecnología.



“Todo virtual, sin ninguna cabina y con uno o dos trabajadores para ayudar a los conductores y explicarles sobre el nuevo mecanismo. Ya se está cobrando, falta el lector de patentes y algunas barreras, pero el sistema ya está instalado y con TelePase en las cinco cabinas” sintetizó un trabajador del lugar.



Con respecto a la situación de los empleados, se supo que “van entrando de a poco”. Hasta el momento ingresó un 30% y faltan puestos a cubrir que se van a ir ocupando progresivamente. Aunque, vale la aclaración, la cantidad de trabajadores será inferior a la que se desempeñaba en Corredores Viales.





Tarifas



Peajes de Ruta Nacional 3, 205 y 226 (Cañuelas, El Dorado, Hinojo, Uribelarrea y Vasconia)



Categoría 1 - Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,30 m de altura y sin rueda doble: TelePASE y pago electrónico manual $1.787,10.Ç



Cat 2. - Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,30 m de altura y/o con rueda doble. Vehículos con más de 2 ejes y hasta 4 ejes y de menos de 2,30 m de altura y sin rueda doble: TelePASE y pago electrónico manual $3.574,19.



Cat 3. - Vehículos de más de 2 ejes y hasta 4 ejes inclusive y más de 2,30 m de altura y/o con rueda doble: TelePASE y pago electrónico manual $5.361,29.



Cat 4. - Vehículos de más de 4 ejes y hasta 6 ejes: TelePASE y pago electrónico manual $7.148,39.



Cat 5. - Vehículos de más de 6 ejes: TelePASE y pago electrónico manual $8.935,49.

