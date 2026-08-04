Los bomberos realizaron más de 70 intervenciones en julio

Los Bomberos Voluntarios de Olavarría publicaron su informe mensual sobre las intervenciones realizadas en el mes de julio. Según indicaron, fueron 79 los servicios, entre los que se destacaron los incendios de casas, seguidos por auxilios y rescates, guardias operativas, servicios especiales, colaboraciones, ceremoniales y tareas técnicas.



Durante el periodo se registraron 12 incendios, de los cuales 4 corresponden a viviendas, 7 a vehículos y 1 a otros siniestros, además de 6 auxilios y rescates.



“Detrás de cada intervención hay compromiso, capacitación y vocación de servicio. En julio fueron acumulados 158.193 minutos/hombre dedicados a brindar respuesta y protección a nuestra comunidad”, destacaron desde la institución.



“Agradecemos a cada integrante del Cuerpo Activo por su permanente disposición para responder a cada llamado y continuar trabajando con profesionalismo y entrega al servicio de los olavarrienses”, añadieron.

