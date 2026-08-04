Liga Profesional: hubo minutos para cuatro y tres victorias

La Asociación del Fútbol Argentino avanza con el Torneo Clausura y fue con la disputa de la 3° fecha donde hubo presencia olavarriense entre las que se destacó el debut de Lucas Janson.

En Mar del Plata, Gimnasia y Esgrima derrotó 2 a 1 a Aldosivi y sumó su segundo triunfo en lo que fueron los primeros minutos de Lucas Janson con su nueva camiseta.

También fue festejo para Sarmiento que ganó por primera vez. En condición de local venció 2 a 1 a Independiente Rivadavia con Santiago Salle jugando todo el partido.

Barracas Central, también sigue de racha ya que se impuso 1 a 0 a Deportivo Riestra en condición de visitante. Juan Ignacio Barbieri ingresó a los 83´.

Por último, San Lorenzo no pudo en Santiago del Estero y cayó 1 a 0 con Mauricio Cardillo ingresando a los 53´.