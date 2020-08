Dióxido de cloro: Viviana Canosa denunciará a Lanata

La polémica gira en torno de Viviana Canosa luego de que durante el cierre de su programa "Nada personal", la conductora consumió dióxido de cloro y muchos lo vieron como una promoción de este producto el cual es nocivo para la salud. Luego de eso las críticas por parte de varios colegas, incluyendo a Jorge Lanata no dejaron de llegar.

Lanata, durante el monólogo de su programa el pasado domingo, hizo referencia al fallecimiento de un niño que habría ingerido dióxido de cloro en Neuquén luego de que ella tomara el preparado en su programa. "Qué irresponsable lo que hiciste, más allá de que no hubiera tenido ningún efecto", dijo.

El abogado de Canosa, Juan Manuel Dragani, dijo que demandarán a quienes la injuriaron y contó que junto con Lanata y Ángel De Brito, hay otros dos periodistas más a quienes les hará una demanda civil por sus dichos sobre ella después de que consumiera dióxido de cloro al aire.

Viviana Canosa fue imputada por "ejercicio ilegal de la medicina"

Esta noche converso en vivo, con mi abogado penalista, el Dr #JuanManuelDragani

⁦@Martin_Legui⁩

Los espero a las 23 horas en vivo por ⁦@canal9oficial⁩ https://t.co/n50RrpZK5q — Viviana Canosa (@vivicanosaok) August 21, 2020

El letrado informó: "Hay cuatro periodistas a los que vamos a iniciar demandas civiles. Fueron estos periodistas los que de manera pública generaron todo esto", en diálogo con “Por si las moscas”, y además agregó que "Jorge Lanata tergiversa los dichos de Viviana diciendo que ella recomendó el dióxido de cloro para la cura del Covid-19, al instante se desdice, pero eso generó un daño a Viviana".

Durante su programa, Viviana Canosa realizó un descargo y declaró: "No solo no dije lo que tomaba sino que tampoco lo recomendé. Pude haber tomado un jugo de pomelo o pis, lo que se me diera la gana". Asimismo, apuntó contra sus colegas: "Dan vergüenza".

El abogado de la conductora, además en cuanto a la denuncia que realizaron en contra de su clienta expresó: "Viviana fue imputada por una causa penal contravencional, pero le imputaron un artículo por ejercicio ilegal de la medicina".

Finalmente, en cuanto a la denuncia, el letrado señaló que "este diputado hizo la denuncia de forma poco entendible, entiendo que las conductas están cargadas de subjetividad, pero ella cuando comete el acto aclara 'no lo recomiendo', entonces la conducta que desarrolló Viviana en el programa no se condice con la conducta que plantea este artículo".