Cuándo se da de alta a un paciente con COVID

La Secretaría de Salud de Olavarría dio a conocer el nuevo protocolo que se aplica para dar de alta a los pacientes con COVID 19. Hasta hace un tiempo se requerían dos resultados negativos de hisopados para recibir el alta, pero por disposición del Ministerio de Salud, aquellas personas que transiten sin síntomas la enfermedad serán considerados "recuperados" una vez transcurridos 14 días desde que hayan dado positivo.

-¿Qué pasa si vuelvo a tener síntomas?

-Aún no hay evidencia de que un caso recuperado pueda volver a contagiarse. De todos modos, si presentás síntomas compatibles con Covid-19, acercate a tu Centro de Salud más cercano para que puedan atenderte. Sino comunicate con tu médico de cabecera, Epidemiología al 419910 o con el 107 en el único caso de emergencias. Es importante que cuando vayas digas que ya cursaste la enfermedad.

-¿Me tengo que hacer un segundo hisopado?

-Sólo deben hacerse un hisopado quienes hayan transitado la enfermedad con neumonía grave o fueran pacientes inmunocomprometidos. Para aquellas personas que no presentaron síntomas graves no es necesario, ya que está comprobado científicamente que a partir del día 14 desde el primer hisopado ya no hay más contagiosidad.

-Que te den el alta, ¿significa que estás recuperado?

-El alta definitiva se da a los 14 días del hisopado. Luego de 14 días -y habiendo pasado 3 días sin fiebre- vas a tener el alta institucional.

-Si ya tuve Covid-19, ¿puedo volver a contagiarme?

-No hay muchos casos de recontagio de Covid-19, pero de todos modos tenés que seguir tomando las medidas de prevención: uso de tapabocas, lavado de manos frecuente y distanciamiento social. Aún se está investigando si un caso recuperado puede volver a contagiarse.

-¿Cómo consigo un certificado para el trabajo?

-Una vez cumplidos los 14 días desde que te hicieron el hisopado –y no haber presentado síntomas en los últimos 3 días- podés solicitar el certificado de alta médica. Para ello deberás enviar un email aemergenciasanitaria@olavarria.gov.ar , detallando la solicitud y adjuntando una foto del DNI, para verificar la identidad.

-¿Cuándo tengo el alta de aislamiento si no tuve Covid-19?

-Si no tuviste contacto estrecho con un caso confirmado, el alta de aislamiento se da luego de 10 días con ausencia de síntomas. Si tuviste contacto estrecho con un caso confirmado, tu aislamiento será de 14 días.