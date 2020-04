Olavarriense en España y la continuidad de la cuarentena: “Lo llevamos como podemos”

Los días pasan entre las cuatro paredes de la casa que comparte con un marplatense y un colombiano en la capital de España, lleva más de un mes cumpliendo con la cuarentena impuesta y a pesar de que desea volver a la normalidad, sabe que va para largo. La experiencia en Madrid de un joven olavarriense.

Milton Mac Gaw regresó a España en octubre pasado -ya había estado en 2018- y mientras espera la posibilidad de volver a las canchas y demostrar su talento como lo hizo en Olavarría, consiguió empleo y rehace su vida en el país europeo sin olvidar sus afectos en la ciudad.

“Llegué en febrero a Madrid, justo con el crecimiento de la pandemia y cuando empezaba a hablarse de la cuarentena” cuenta el joven que agrega después que “vivo con dos chicos más uno de Mar del Plata y otro de Colombia y la vamos llevando como podemos porque sabemos que va para largo, decimos que hasta fin de mayo por lo menos, pero nos llevamos muy bien, nos dividimos tareas y vemos que hacer para ocupar el tiempo que tenemos y que no se nos hagan tan largo los días”.

Luego de su primera experiencia en Europa quedó encantado, regresó a Olavarría un tiempo y a fines del año pasado volvió a preparar las valijas para regresar “es otra cosa, me vine por el trabajo, la forma de vivir que es mucho mejor” pero “comencé a trabajar en una parrilla los fines de semana y a dar tenis en dos colegios, pero se frenó todo y no pude cobrar nada de ninguno de los dos”.

“Todo se hace más llevadero estando acompañado, pero sabemos que no va a terminar ahora en abril”

Milton cuenta que consiguió la habitación por un amigo en común y que “el trabajo de tenis fue porque era más importante lo lúdico no saber del deporte, más de cararota” dice, se ríe y destaca que espera ansioso que “pase esto porque tengo la intención de arrancar la pretemporada en algún club y ver si puedo o tengo la chanche de volver a jugar al fútbol” y como “tengo la idea de hacer mi vida acá hacer lo que me gusta estaría muy bueno”.

Pero mientras espera que pasen los días, Madrid sigue siendo la comunidad más afectada de España con más de 50 mil casos y alrededor de 7.500 muertos y por ello el alcalde definió días atrás que durante todo el otoño no se celebrarán actos multitudinarios y “nosotros en particular salimos sólo por las compras y no hacemos otra cosa”.

Con amigos olavarrienses también en Madrid pero sin poder verlos por el confinamiento y en contacto diario con su familia en Olavarría “para trasmitirles tranquilidad que acá estamos siguiendo las medidas al pie de la letra y pedirles que también se cuiden” espera poder pasar esta crisis porque “no tengo muchos ahorros, recién llegaba a Madrid y se va poner muy difícil si sigue todo esto”.

Conocé la historia de otros olavarrienses, que desde distintos lugares del mundo cuentan cómo están viviendo las consecuencias de la pandemia:

Olavarrienses en Colombia, "queremos llegar a Argentina"

Olavarriense en Alemania: "Estoy disfrutando esta condición, me dedico tiempo"

Olavarriense desde España: "No entienden la gravedad"

El drama de un olavarriense en Roma: "El viaje se transformó en una pesadilla"

Vivir en un camarote: la experiencia de una banda olavarriense a la deriva