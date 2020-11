Jonatan Torres: así fueron los 10 días de búsqueda que terminaron con un final trágico

El domingo 1 de noviembre Jonatan Torres se retiró de su trabajo y ya nada se supo de él. Tras varios indicios que hacían suponer que algo malo podría haberle sucedido, sus familiares y amigos comenzaron a distribuir su foto a través de las redes sociales.

Al mismo tiempo, realizaron la pertinente denuncia policial sobre su desaparición. La causa fue caratulada como “Averiguación de paradero” y quedó a cargo de la fiscal María Paula Serrano. Se supo que su ausencia podría estar relacionada con una pelea que había tenido con quien era su novia desde hacía 5 meses.

El lunes por la mañana se realizaron los primeros rastrillajes para dar con el paradero de Jonatan y se utilizaron perros de búsqueda. A su vez, con el avance de la investigación se determinó que desde su trabajo en Colón y Leal se dirigió hacia el lado de Loma Negra. Las cámaras de seguridad lo tomaron en varios puntos de la ciudad, el último en Avellaneda y la Ruta 51.

Ya desde un primer momento, distintas unidades de las fuerzas policiales trabajaron en la búsqueda de Jonatan. La familia estuvo presente en la mayor parte de los rastrillajes realizados en distintos puntos del partido. Los trabajos se centraron en canteras y caminos rurales, en zonas descampadas y cubiertas de frondosa vegetación.

El miércoles la búsqueda continuó por Loma Negra y Sierras Bayas, mientras que efectivos de la sub DDI local estudiaron las declaraciones de sus familiares y amigos intentando encontrar una pista sobre su paradero. El tercer día finalizó sin resultados positivos.

Por su parte, el jueves 5 fue un día con mucho movimiento en la causa. Durante el mediodía se reunió el “Comité de crisis” conformado por las fuerzas policiales y la fiscalía para poner en común los datos recabados hasta ese momento. Durante esa misma jornada, la fiscal María Paula Serrano recibió a la madre y el hermano del joven. Al mismo tiempo, en los rastrillajes encontraron una inscripción que podía tener que ver con la desaparición de Jonatan. Se sumaron los buzos de los Bomberos Voluntarios de Olavarría pero los resultaron continuaron siendo negativos.

Durante la quinta jornada de búsqueda, la policía trabajó con los objetos tecnológicos y personales de Jonatan intentando encontrar nuevas pistas que dieran con su paradero. El fin de semana tampoco trajo buenos resultados.

Luego de una semana de intensas búsquedas, el lunes Infoeme accedió a la palabra de su hermano, quien señaló que “ya van 8 días de búsqueda, pero la fe no se pierde, no perdemos las esperanzas”. Para el martes se esperaba un helicóptero provisto por el Ministerio de Seguridad de la provincia, que finalmente no arribó. Los que sí lo hicieron fueron los buzos tácticos provenientes de Bahía Blanca y Mar del Plata y los perros adiestrados de la División Canina de Tandil. La búsqueda fue por agua, tierra y aire.

Finalmente, en el décimo día desde su desaparición, lamentablemente el cuerpo de Jonatan sin vida fue hallado en una zona serrana, detrás de la Escuela de Policía Vucetich. Tras los primeros indicios, se cree que la muerte se produjo por ahorcamiento con una soga. La familia se hizo presente en el lugar, con el dolor inmenso que su pérdida produjo.