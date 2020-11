La familia de Jonatan pide colaboración: “No perdemos las esperanzas”

“Ya van 8 días de búsqueda, pero la fe no se pierde, no perdemos las esperanzas”, afirmó el hermano de Jonatan, el joven de 20 años que desapareció el último domingo y del cual, pese a los intensos operativos de rastrillaje, aún no hay rastros.

Jonatan David Torres desapareció hace poco más de una semana y desde entonces no logran dar con su paradero. A partir del análisis de cámaras de seguridad, los investigadores pudieron detectar al joven, en bicicleta por la ruta, lo que hizo que la búsqueda se enfocara en la zona de Loma Negra y Sierras Bayas.

“Estaría bueno que se haga un poco más viral lo que está pasando, la idea por ahí es llegar a las noticias nacionales, que se corra la noticia lo más posible, para tener más probabilidades de dar con alguien que sepa algo”, afirmó su hermano, quien, junto con las fuerzas policiales, no detiene ni por un momento la búsqueda que, hasta el momento, no ha dado ningún resultado positivo.

El sábado, los rastrillajes se realizaron en distintas canteras de Loma Negra y se buscó también en arboledas y senderos, que en esta época del año se encuentran con frondosa vegetación lo que dificultó la búsqueda de las autoridades. Los efectivos de las distintas fuerzas que participan de la búsqueda también realizaron tareas a lo largo de 16 kilómetros del Enlace Néstor Kirchner, alrededor de arboledas y pastizales. También se trabajó en Avellaneda, desde calle 173 hasta la ruta 51 y desde ahí hasta el acceso a Villa Alfredo Fortabat. Alcantarillas, senderos, arboledas, se revisó todo lugar en esos kilómetros sin resultados positivos.

“Si de alguna manera la gente de campo recorre, que mire, que esté atento, cualquier cosa puede ser útil”, solicitó el hermano de Jonatan, que, al igual que la fiscal Paula Serrano, apela a la colaboración de la gente como un elemento primordial. También habló de la posibilidad que se sume un helicóptero para revisar desde el aire la zona de las canteras.

“Siempre se va a agradecer cualquier dato que alguien pueda aportar”, concluyó.