Un nuevo informe del Comité expuso graves falencias en las cárceles de Sierra Chica

Días atrás en La Plata fue presentada la 13° edición del Informe Anual del Comité contra la Tortura, que forma parte de la Comisión Provincial por la Memoria. “Este informe presenta cifras que son récord históricos en la provincia de Buenos Aires, además de las más altas del país: prisionización, sobrepoblación, muertes y hechos de tortura. Cifras duras que no solo cuentan: expresan la situación de colapso sostenido y en aumento del sistema punitivo”, puede leerse en el libro que puede descargarse en la página del organismo.

En el 2018 el número de torturas o malos tratos en la provincia superó los 12 mil hechos

En más de 460 páginas se detalla, con cifras precisas, la realidad de los 62 establecimientos para el alojamiento de personas, de los cuales 49 son cárceles. Sin dudas uno de los lugares comunes de cada uno de estos informes en la denuncia sobre la sobrepoblación en las sedes carcelarias, algo que en el último año trepó al 113%.

Como si esos datos no bastaran se detalla que esa cifra se traduce en un 22% más que lo registrado durante todo el 2017 y un 56% por encima del promedio anual de los últimos 20 años. “Esto significa que más de la mitad de los detenidos no tuvo espacio para dormir, a diciembre de 2018 se alojaban más de 42 mil personas en un lugar preparado para casi 20 mil”, puede leerse en ese apartado.

El exhaustivo detalle da cuenta además que en la última década la capacidad de alojamiento se incrementó un 117%, mientras que la población detenida lo hizo en un 223%. En ese análisis las cárceles de Sierra Chica no fueron la excepción y todas marcaron una sobrepoblación que giró entre el 20 y el 30 por ciento aproximadamente.

En números más finos, la situación más grave se detectó en la Unidad Penal N° 2 donde a diciembre del año pasado el número de personas detenidas ascendía a 1935, pese a que el cupo judicial había sido ubicado en 1500 personas, lo que se traduce en una sobrepoblación del 29%. Vale recordar que días atrás una jueza prohibió el ingreso de nuevos detenidos y el Servicio Penitenciario apeló, por lo que se aguarda una resolución.

Retomando el informe, la segunda situación más compleja en las sedes carcelarias locales se da en la Unidad N° 38, que a cierre del año pasado tenía una población carcelaria de 862 personas, un 26% por encima de las 684 dispuestas por cupo judicial. Por último, en la Unidad N° 27 la sobrepoblación es del 18%, más precisamente 188 personas, cuando lo estipulado es 160.

Atención de los reclusos

Otro de los temas que también fue foco de polémica y que centró la atención sobre la Unidad N° 2 de Sierra Chica fue la denuncia sobre casos de tuberculosis en personas detenidas, algo que fue aludido también en el informe. El apartado sobre la “desatención de la salud” incluye un minucioso detalle que da cuenta de distintas visitas e inspecciones en distintos penales y la cárcel de máxima seguridad local tiene dedicados varios párrafos.

Vale destacar que durante el año pasado realizaron un total de 6.604 entrevistas. En Sierra Chica las recorridas y conversaciones se realizaron durante el 22 y 23 de octubre y se afirmó que “en el área sanitaria no había medico responsable, los médicos no recorrían los pabellones, por lo que dependían del personal del servicio penitenciario para acceder a Sanidad. La “urgencia” o la “necesidad” de atención médica la decidían los penitenciarios”, se afirmó.

En ese mismo detalle se afirmó la presencia de personas con TBC, denominación que se realiza a la tuberculosis, en su fase 1. Se añadió que sólo dos de las diez salas de internación se encontraban en condiciones para aislar a personas con esa enfermedad. “Las personas entrevistadas relataron que los médicos no recorrían el sector y los que proveían la medicación eran los detenidos que cumplían laborales en el sector de sanidad. Muchos de ellos no conocían lo básico sobre la enfermedad, importancia del tratamiento y controles”. “La limpieza del sector la realizaban las personas internadas sin elementos provistos por el SPB, sino por sus familiares”, se detalló poco después.

Entre otra serie de irregularidades se denunció que la ambulancia disponible no pertenencia a Sanidad, por lo que no contaba con el equipamiento correspondiente y que no siempre contaban con la misma porque “a veces está haciendo mandados” y la falta de insumos básicos.

Otras cifras

Entre otros datos sobresalientes, se expone que a julio de este año el número de personas detenidas ya supera las 50 mil en territorio bonaerense. Por otra parte, se afirma que durante el 2018 se produjeron 339 muertes de personas bajo la custodia del Estado y 120 por el uso letal de la fuerza policial. Sobre esto último se añadió que 140 muertes se produjeron en cárceles, un 72% de las mismas por “problemas de salud no asistidos”.

También hay un apartado para la población carcelaria femenina, con el dato no menor de ser la población que más crece desde el 2016, con un incremento del 18% durante el último año, lo que se traduce en algo más 2 mil reclusas. Vale destacar que el incremento en hombres fue del 11%.