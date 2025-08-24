Macabro hallazgo en San Antonio de Areco: hallan muerta a una pareja dentro de un auto

La localidad bonaerense de San Antonio de Areco quedó conmocionada este domingo tras el hallazgo de una pareja muerta dentro de un automóvil en un camino rural cercano a la Ruta Nacional N° 8, detrás del barrio privado Haras “Vacaciones”.

Un vecino que circulaba por la zona fue quien advirtió la presencia del vehículo sospechoso y dio aviso inmediato al 911. Minutos después, arribaron al lugar efectivos policiales, peritos de la Policía Científica y agentes de la DDI, quienes iniciaron las primeras tareas de investigación.

El auto en cuestión es un Chevrolet Onix, que no tenía colocadas las patentes y estaba estacionado bajo un árbol. En el interior se encontraban los cuerpos de un hombre y una mujer. Según la reconstrucción inicial, el hombre estaba en el asiento del conductor, con un disparo en la cabeza y un arma de fuego tirada a su lado. La mujer, en tanto, yacía en el asiento trasero.

Había siete impactos en el auto

Los investigadores hallaron siete cartuchos intactos calibre 9 milímetros entre el capot y el parabrisas. Además, detectaron un trapo colgando en la tapa del tanque de combustible, lo que sugiere que alguien habría intentado preparar el auto para incendiarlo. “Sería para quemarlo todo, pero no sucedió”, explicó una fuente policial a TN.

Un detalle llamativo fue el hallazgo de un orificio de disparo en la ventanilla trasera, lo que abre la posibilidad de que hubiera una tercera persona involucrada en el hecho. Sin embargo, la principal hipótesis de los peritos es que el hombre disparó contra la mujer desde afuera, luego ingresó al vehículo y se quitó la vida con la misma arma.

De acuerdo con fuentes judiciales, se trataría de un homicidio seguido de suicidio, aunque la causa continúa bajo investigación. El vehículo no tenía pedido de secuestro activo y su titularidad está registrada en General Pacheco, partido de Tigre.

La investigación quedó en manos del fiscal Darío Schapaunic, titular de la UFI N° 6 del departamento judicial Mercedes, quien ordenó diversas pericias para esclarecer lo ocurrido y confirmar la identidad de las víctimas. (DIB)