Críticas por un spot de Vidal con una víctima de Violencia de Género

El pasado jueves el Senador Nacional por la provincia de Entre Ríos, Alfredo de Angeli, subió un spot de campaña de María Eugenia Vidal a sus redes.

Lo llamativo del spot fue su contenido: el video comienza con la actual Gobernadora dialogando con una mujer víctima de Violencia de Género – en este caso, acoso – y, posteriormente, se dirige a la casa del acusado para informarle que “me reuní con María y su hija Natasha. Que ya sé lo que está pasando, que me contó que te denuncio, y que vamos a seguir acompañándola”.

No tienen tacto en estas situaciones xq la primera premisa es no exponer a quien sufre una violencia machista cuando no existen políticas de protección.



Y si es spot esta armado también es lamentable. La actuación de @mariuvidal me remite a un capítulo de Policías en Acción. pic.twitter.com/Vr3CUuYIEB