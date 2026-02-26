Amenazó de muerte a su pareja delante de la policía y terminó preso en la comisaría

Un hombre de 24 años fue aprehendido por la policía este miércoles luego de realizar amenazas a su pareja, por lo que quedó preso en la comisaría en el marco de un grave hecho de violencia de género.

Según detallaron fuentes policiales a Infoeme, fue a raíz de un llamado al 911 que efectivos del Comando de Patrullas se acercó a la zona de Calle 17 al 2400.

Allí, los uniformados encontraron al sujeto y fueron testigos de las amenazas de muerte que emitió hacia su pareja, por lo que tras aprehenderlo lo subieron a un patrullero y lo trasladaron a la sede de la Comisaría Primera.

El olavarriense quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la UFI N°5 que lo imputó en una causa caratulada como "Amenazas Infraganti".