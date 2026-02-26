Amenazó de muerte a su pareja delante de la policía y terminó preso en la comisaría | Infoeme
Jueves 26 de Febrero 2026
Olavarría
 |  policiales
 |  Violencia de género
 26 de Febrero de 2026

Amenazó de muerte a su pareja delante de la policía y terminó preso en la comisaría

Ocurrió este miércoles tras un llamado al 911 al que acudieron efectivos del Comando de Patrullas de nuestra ciudad. 

Un hombre de 24 años fue aprehendido por la policía este miércoles luego de realizar amenazas a su pareja, por lo que quedó preso en la comisaría en el marco de un grave hecho de violencia de género

Según detallaron fuentes policiales a Infoeme, fue a raíz de un llamado al 911 que efectivos del Comando de Patrullas se acercó a la zona de Calle 17 al 2400

Allí, los uniformados encontraron al sujeto y fueron testigos de las amenazas de muerte que emitió hacia su pareja, por lo que tras aprehenderlo lo subieron a un patrullero y lo trasladaron a la sede de la Comisaría Primera

El olavarriense quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la UFI N°5 que lo imputó en una causa caratulada como "Amenazas Infraganti".

 

