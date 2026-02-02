Amenazas y lesiones agravadas: la Justicia pidió su detención, se entregó en la comisaría y quedó preso | Infoeme
Lunes 02 de Febrero 2026 - 11:24hs
36°
Lunes 02 de Febrero 2026 - 11:24hs
Olavarría
36°
Infoeme
 |  policiales
 |  Violencia de género
 - 2 de Febrero de 2026 | 10:37

Amenazas y lesiones agravadas: la Justicia pidió su detención, se entregó en la comisaría y quedó preso

En el marco de una causa por lesiones y amenazas agravadas hacia una mujer en contexto de violencia de género, el sujeto se entregó en la Comisaría Primera y quedó tras las rejas.

Un olavarriense de 27 años quedó detenido en la Comisaría Primera en donde se entregó el pasado jueves luego de que la Justicia determinara que debía estar privado de su libertad por una grave causa de violencia de género en la que está imputado. 

Según confirmaron fuentes policiales a Infoeme, fue el pasado jueves que el sujeto concurrió a la sede policial ubicada sobre Belgrano y Brown en donde se entregó y quedó alojado a disposición de la Justicia de Garantías

Allí, los uniformados hicieron efectiva la orden de detención que recaía sobre el ciudadano, que está imputado en una causa investigada por la UFI N°5, por graves hechos de violencia

La grave carátula por la que la Justicia pidió su detención es "Lesiones leves doblemente agravadas por vínculo y provocadas por hombre a mujer mediando violencia, daño, amenazas agravadas en concurso real y contexto de violencia de género". 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME