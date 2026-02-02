Amenazas y lesiones agravadas: la Justicia pidió su detención, se entregó en la comisaría y quedó preso

Un olavarriense de 27 años quedó detenido en la Comisaría Primera en donde se entregó el pasado jueves luego de que la Justicia determinara que debía estar privado de su libertad por una grave causa de violencia de género en la que está imputado.

Según confirmaron fuentes policiales a Infoeme, fue el pasado jueves que el sujeto concurrió a la sede policial ubicada sobre Belgrano y Brown en donde se entregó y quedó alojado a disposición de la Justicia de Garantías.

Allí, los uniformados hicieron efectiva la orden de detención que recaía sobre el ciudadano, que está imputado en una causa investigada por la UFI N°5, por graves hechos de violencia.

La grave carátula por la que la Justicia pidió su detención es "Lesiones leves doblemente agravadas por vínculo y provocadas por hombre a mujer mediando violencia, daño, amenazas agravadas en concurso real y contexto de violencia de género".