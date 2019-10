Yessica Almeida: “Hay gente que ve en la izquierda las consignas que otros no toman”

Sergio Di Pino - @serg_rdr

Tomás Correa - @toomicorrea



A pocos días de las elecciones generales, los candidatos – y la candidata – a la Intendencia comenzaron a preparar la recta final de cada una de sus campañas.

Yessica Almeida, candidata del Frente de Izquierda Unidad, dialogó en medio del trajín del cierre con Infoeme, y dejó algunas precisiones de la campaña, y de lo que se viene para la ciudad y el país.

En una charla distendida y con muchas temáticas que interpelaron su vida personal, Almeida habló de su llegada a la ciudad, la juventud y las luchas obreras, de las mujeres y las disidencias, entre otras.

Si pensamos la campaña del Frente de Izquierda Unidad, hay una diferencia económica con otros partidos que se encuentra más que visible. Con ese tema comenzó la candidata a Intendente.

- ¿Cómo es hacer una campaña con un presupuesto menor a los demás?

- Estamos bastante a full. La campaña es a pulmón con la fuerza militante de salir, sostener las mesas de agitación, preparar los materiales,repartirlos, salir a ganar elvoto a voto, discutir con la gente. Es una campaña bastante intensa,con distintas particularidades y viendo donde poner la fuerza.

Ya llegaron las boletas y estamos a full intentando poder repartirlasy llegar a los distintos barrios y metiéndole todas las pilas a lo que va a ser la fiscalización porque sabemos que en las Paso a partir de la fiscalización se pudieron recuperar muchísimos votos al cargo de diputados y sabemos que eso nos va a garantizar no solo que entre Pitrola sino pelear por una segunda diputada en el Congreso.

Se ha agravado la situación pero hay una sensación de ya está, el 10 de diciembre se va, a nivel nacional. Y a nivel local hemos recibido mucha simpatía después de los debates. Gente que nunca me había escuchado hablar, aunque me haya visto en las marchas y por ahí me relacionaba y después de los debates me decían, incluso de otros espacios políticos, estuvo muy bien tu intervención o nunca te había escuchado y Carlos Gil recogiendo esa simpatía.

Hacer política en Olavarría, siendo de afuera

Yessica Almeida llegó de la ciudad de Tandil a estudiar a Olavarría en 2011 y, a partir de ahí, comenzó su carrera política. Olavarriense por “adopción”, hoy es parte del escenario político actual.

- ¿Cómo es, siendo de afuera, insertarse en la política local y empezar a formar una imagen?

- Yo arranqué a militar en el movimiento estudiantil, en la Facultad de Sociales si bien tenía una experiencia en el Centro de Estudiantes del secundario arranqué a pleno cuando me vine a vivir acá en el 2010. Y es como distinto porque sos de la Facultad porque hay gente que piensa esta piba estudia, capaz algo sabe, están esas cuestiones. No sufrí esta cuestión de ser tandilense, no es de la ciudad. Pero sí recurrí a Carlos para entender políticas que venían de la época de Helios Eseverri o cuestiones que son históricas y que marcan al municipio y las localidades y que por ahí al no ser de acá se te escapan.

El año que viene van a hacer diez años. Es el lugar en el que más tiempo viví de corrido. Viví en Tandil, Mar del Plata, Santa Clara del Mar por cuestiones familiares y esta es la ciudad donde más tiempo he vivido. Carlos- Gil- en un momento decidió priorizar su carrera, recibirse y había que tomar la batuta del partido, de discutió y como le estaba poniendo el cuerpo junto con Antí en su momento y fue como sostener al partido, se fueron acercando compañeros y compañeros y no fue difícil.

El género y la política

En una época histórica y social que se encuentra atravesada por el movimiento de mujeres, la candidata del FIT Unidad es la única mujer candidata a la Intendencia en toda la Séptima Sección Electoral. En ese sentido, Almeida sentó bases del partido en relación al feminismo, y a la decisión de su candidatura.

- ¿Qué sentís al ser la única candidata mujer? Sobre todo en un momento histórico particular.

- Desde el Frente de Izquierda no reivindicamos la cuestión de ser mujer por ser mujer sino que priorizamos la capacidad de cada compañero para desenvolver el programa, los espacios de lucha. No creemos que por ser mujer va a defender los derechos de las mujeres y las disidencias porque claro está en Diputados y Senadores tuvimos mujeres que votaron contra la mujeres y contra nuestras derechos, tenes una tipa como Amalia Granata. Pero sí es un desafió que marca y como se vio en el debate hay temas que algunos candidatos no tocan o lo hacen de refilón y lo llevan como una bandera que no es propia como si es mi caso que estuve todo el año pasado con las compañeras llevando la lucha por el aborto, la educación sexual, separación de la Iglesia y el Estado, que se cumplan las leyes contra la violencia de género o incluso en algo tan pequeño como decir vecinos y vecinas, trabajadores y trabajadoras que en el discurso no aparecía.

Agustín (Mestralet) o Carlos pueden desenvolverla igual. Agustín fue quien en Suteba dio el debate para que pusiera dentro de las consignas la cuestión del aborto cuando había compañeras que no querían porque aún no es el momento. Sí es un desafío y le dio otro tinte a la campaña meter la agenda de las mujeres y las disidencias a la campaña.

La campaña y las agendas políticas

Siguiendo en la línea de las temáticas (y problemáticas) que cada uno de los partidos políticos toca al momento de diagramar sus discursos, Yessica Almeida destacó la diferenciación que tienen de agendas desde el Frente de Izquierda Unidad.

- ¿Qué otros temas no están en la agenda de los otros partidos?

- La cuestión de la defensa al trabajo. Todos los demás espacios políticos, patronales, ponen como consigna que todos tenemos que poner el hombro por igual para salir de la crisis. Con esto tiene que ver el pacto social, la mesa de emergencia o estos formatos como lo que propuso Eseverri con el Consejo Consultivo donde se sientan en la misma mesa sectores sindicales, patronales, de las iglesias con lo que eso implica y el papel que han jugado en contener los barrios. Y no poniendo en el tapete que no es el empresario que la está pasando mal – si bien hay pymes que han cerrado- pero no es que el empresario dejó de ganar. Hoy cierra la fábrica de Sierras Bayas no porque el empresario dejó de ganar sino porque Lámalí está invirtiendo en modernización sino no levantas una planta sino que o no están ganando lo suficiente o la están llevando para jugar en otras cuestiones como es la cuestión final y los negocios financieros. La pasa mal el laburante, los trabajadores y trabajadoras que no llegan al 15, aquellos que te plantean el hambre, los comedores que están que explotan. Eso es lo que hay que atender, la defensa del trabajo genuino afectando a los que se la han llevado en pala. Congelar los salarios significa convalidar el 50% de inflación y la pérdida tremenda de poder adquisitivo. Se hace mucha demagogia con esto y el Frente de Izquierda es el único que ha atado esto al no pago al Fondo Monetario mientas los demás están en que hay que sentarse, renegociar, reperfilar y nosotros decimos si se le sigue pagando al fondo viene atado a reforma laboral, un nuevo ataque a los jubilados, ajuste en los presupuestos.

Las marchas y luchas sociales



Uno de los espacios donde más se ha mostrado la candidata en los últimos años – y de ahí la foto que encabeza esta nota – fue en las marchas de los últimos años: Boleto Estudiantil Gratuito, No al 2x1, Campaña por aborto legal, seguro y gratuito, y más. La consulta en este sentido fue más en relación a la manera de organizarse y convivir entre agrupaciones, teniendo en cuenta que en Olavarría hay un fuerte conocimiento entre las militancias de los diversos partidos.

- Hubo marchas, temas y movilizaciones que interpelaron a varios espacios políticos, teniendo en cuenta que en Olavarría la mayoría se conoce ¿Cómo es esa relación entre la militancia?

- Son distintas las marchas sobre el movimiento de mujeres, el feminismo y la lucha sobre nuestros derechos donde hay más relación entre las organizaciones que de alguna manera lucha, podemos estar o no estar de acuerdo en donde estamos parados pero somos los sectores que salimos a la calle. Hay instancias donde nos sentamos, debatimos, las asambleas del 8 M y ahí se debate y se vota.

Distinto es cuando se hacen otras manifestaciones con temas como el transporte o la cuestión educativa donde hay como otros sectores donde se define una hora, se va a la plaza y se ve como se encolumna, cada uno sabe. Se ha logrado tener un megáfono para garantizar la cuestión de la palabra porque ha habido situaciones en los que el que tenía el sonido definía quien podía hablar y quién no.

Hay un sector que se ha retirado de la calle en este último año. Compañeras vinculadas al kirchnerismo que antes estaban en la calle y hemos quedado pocas organizaciones intentando sostener y marchar. Hay muchas pibas de secundaria a pleno que te copan la plaza y te dan impulso. Pasó con la lucha por Santiago Maldonado donde algunos sectores se borraron de la plaza y entendemos por qué: por cuestiones políticas y de no querer poner en discusión algunas cuestiones como la persecución a los pueblos originarios.

Elecciones generales: expectativas y realidad



El final de la entrevista fue ya con vistas a la elección del domingo. Bajo la premisa de intentar meter un concejal, Almeida hizo hincapié en sus votantes, y en el sector de la juventud, donde ven con expectativas el futuro de la Izquierda.

- ¿Cuál es el votante al que apuntan en la campaña? ¿Cuál sería una elección ideal para el Frente de Izquierda?

- En las paso sacamos 1900 votos. Hay gente que está cansada de determinada política y ve en la izquierda consignas o un programa en las que se referencia. Y no es un voto ideologizado de izquierda troskista sino porque ve en la izquierda las consignas que otros no toman y que en el fondo tiene que ver con pelear por un gobierno de trabajadores y trabajadoras.

Hay un acercamiento con la juventud. Se notó mucho en el Encuentro de Mujeres donde las compañeras de izquierda y del plenario de trabajadoras pusieron en pie una asamblea de más de 600 estudiantes secundarias que votaron un pliego de acciones para la conquista del aborto legal y se nota a nivel local con chicas que se acercan o se comunican con las redes. También la cuestión del medioambiente es un tema que han puesto en agenda los pibes y pibas

Somos realistas. Sabemos que no estamos peleando ni por la intendencia ni por la gobernación. Esperamos reforzar los diputados que tenemos, los legisladores provinciales y una excelentísima elección sería lograr que Carlos ingrese al Concejo Deliberante. Hay una comparación que se hace con el 2001 pero en el 2001 no teníamos la crisis internacional que tenemos ahora. Hoy insertarse en el mundo no va a ser tan fácil. Van a ser muy duras las luchas de ahora en adelante y tener diputados, concejales que juntos con los procesos que se puedan dar en los lugares de trabajo, de estudio, ocupando las fábricas puedan dar una buena presión en las Cámaras y garantizar que estas luchas entran a esos espacios. Por un lado organizar copar la calle y ocuparla por nuestros derechos y reclamos y por otra garantizar que sean escuchadas en los lugares de deliberación política. Eso sería una buena elección.