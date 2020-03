Infoeme | Política | Elecciones 2019 - 19 de Marzo de 2020 | 13:44

Guillermo Pérez: “Acá a los que estafaron es a la gente”

Siguen las réplicas tras la, como mínimo, particular situación que se dio con el partido vecinal POT, que no se presentó a las elecciones generales de octubre por no haberse enterado que habían superado las PASO. “¿Otra estafa más en Olavarría?”, tituló un descargo quien fuera el candidato a intendente por ese espacio, Guillermo Pérez, quien en diálogo con Infoeme ratificó que iniciará “una investigación a fondo” y posterior denuncia una vez que se restablezca todo por la emergencia por el Coronavirus.