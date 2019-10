Nora Biaggio: “Es imprescindible romper con el FMI”

La candidata a diputada bonaerense por el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, Nora Biaggio brindó este jueves una conferencia de prensa en el marco de actividades que realiza en Olavarría.

Acompañada por la candidata a intendenta por el espacio, Yessica Almeida, brindó una conferencia de prensa en la que analizó el escenario económico, social y político, cuestionó al oficialismo y al Frente de Todos y presentó la propuesta de la Izquierda como alternativa al resto de la oferta electoral.

La Fundadora de la agrupación sindical “Tribuna docente" describió a la campaña electoral "marcada por un hundimiento de las condiciones de la economía argentina, de crisis política. Hemos desarrollado la campaña electoral combinando la lucha que ha habido en este periodo muy marcados en esta transición entre agosto y octubre”.

“La crisis se profundizó el día después de las elecciones. Amanecimos con una devaluación del 30% que significó un ataque enorme a las condiciones de vida de los trabajadores y tras cartón se agudizó el proceso de cierre en fábricas y comercios” agregó.

La dirigente consideró que “el primer problema es defender los puestos de trabajo. Queremos tener más representación para garantizar que salga la prohibición de suspensiones y despidos y también lo hemos llevado a la práctica como es el caso de la papelera de Bernal donde se ocupó la fábrica y donde los propios trabajadores enfrentando el proceso preventivo de crisis presentaron un plan de producción que muestra que no es necesario tocar ningún puesto de trabajo” dijo.

Si las fábricas van a cerrar que se estaticen y pasen a control obrero

Para Biaggio: “Es imprescindible romper con el FMI y plantear el no pago de la deuda para que esa plata se use en un proceso de reindustrialización. La deuda no es del pueblo y pretenden que la paguemos los trabajadores con más ajuste, inflación o baja de sueldos”.

Además cuestionó al Frente de Todos: “No solo ganaron las Paso sino que van a conseguir más votos porque la crisis se ha profundizado y la gente cree que votando a Alberto va a mejorar. Pero no va a mejorar, va continuar hundiéndose pero es clara la política de pacto social, un acuerdo entre patrones y dirigentes sindicales para impedir todo tipo de lucha” opinó.

Sobre la transición de Gobierno entre octubre y diciembre, señaló como probable “que adelante la entrega del gobierno. Es un gobierno virtual. Alberto apoyó la devaluación y dice que salgamos de la calle. Es el garantizador de esta transición en paz mientras el gobierno avanza con el ajuste” concluyó.