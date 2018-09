Promocionales en Azul: Tambucci excluido y corre Vernice

El estreno del “Oscar Mauricio Franco” de la ciudad de Azul no pasa desapercibido, las Promocionales llegan al escenario azuleño para disputar la sexta fecha del torneo y este sábado comenzó la actividad. Tambucci fue excluido del evento, por lo que Guido Vernice, que no iba a correr, tomó la decisión de estar el domingo. Facundo Álvarez y Manuel Mentasty en la Promo, fueron los más veloces del día. En la Fórmula A, la dupla Magno – Matta fue la más rápida.

El sexto compromiso del año de las categorías de la Asociación de Pilotos Promocional del Sudeste será histórico, marcará la inauguración oficial del nuevo circuito “Oscar Mauricio Franco” de la localidad de Azul.

Este sábado se desarrollaron los entrenamientos, en tres tandas por cada categoría, en la Monomarca 1100 dominó Facundo Álvarez, con un tiempo de 1`20”509 relegó a Emiliano Juez a la segunda colocación, mientras que José Carusi quedó tercero.

Pero la novedad saliente en esta categoría fue la exclusión de Santiago Tambucci, el puntero del campeonato y favorito a quedarse con el título luego de la decisión de Vernice de no correr más. El piloto de Sierras Bayas utilizó telemetría dentro del auto, algo que está prohibido por reglamento, lo que motivó la exclusión total del evento. Algo similar había ocurrido en el autódromo, en la carrera de invitados, y aquella vez la sanción fue quitarle el tiempo de clasificación su invitado, Lezaeta.

Automáticamente, Guido Vernice tomó la decisión de correr, son 45 puntos los que lo separan del campeonato, y sin Tambucci, tiene la gran oportunidad de descontar. “Pancho (Francisco Traina) me donó el motor, el Turco (Darío Manzur) el auto y mi viejo me pagó la inscripción”, confesó Guido alentado por todo su grupo para correr. De este modo, el torneo vuelve a tener expectativas de lucha, y Vernice deberá abonar la multa por no anotarse en tiempo en forma y no podrá clasificar.

En la Promocional, la lucha entre Manuel Mentasty y Manuel Serra, Fiat y Renault, promete mucho. Ambos dominaron los entrenamientos de este sábado, aunque el de Fiat pudo hacer una pequeña diferencia, son varios los que aparecen detrás como candidatos.

La Fórmula Azul, nunca más local, corre una competencia especial con pilotos invitados y Alejandro Magno con su invitado Nicolás Matta dominaron los entrenamientos. Natalio Jugón con Jesús Carballo y Nicolás Vizzolini con Damián Cabezón son los ecoltas.

Este domingo la actividad prevé clasificación desde las 10.00hs., series desde las 11.00, y luego las prefinales y finales. Todas las alternativas las podes seguir con el equipo Puesta a Punto por FM 90.7 en Olavarría y FM 96.7 en Azul.