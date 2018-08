La corrupción, eje de un intenso debate

El tema “cuadernos” que explotó a nivel nacional e implicaría a una serie de funcionarios de la gestión anterior y de empresarios nacionales, llegó con un debate al Concejo Deliberante.

Celeste Arouxet (Cambiemos) fue quien presentó esta propuesta, que era ver con beneplácito la investigación del periodista Diego Cabot. Dijo, en ese sentido, que las instituciones “empezaron a funcionar” y que “la década del 70’ se terminó”.

Tras el pedido de abstención de Gabriela Delía (que indicó que todavía hay que esperar el proceso de investigación) llegó la respuesta fuerte: Federico Aguilera (Unidad Ciudadana) fue quien se encargó de dar cuenta de otros hechos de corrupción de Cambiemos.

“¿Quieren que hablemos de corrupción? Hablemos de corrupción, en serio” y mencionó causas que implican a Gerardo Morales, Graciela Ocaña, Nicolás Caputo, Jorge Triaca, Juan José Aranguren. Nicolás Dujovne, Gabriela Michetti, Luis Miguel Etchevehere, Gustavo Arribas, Jorge Macri, Federico Sturzzenegger, Fernando Niembro y la causa de aportantes truchos.

Y arremetió contra el presidente Macri: “tiene 14 causas, asumió procesado. Nunca los escuché decir nada. No tienen la autoridad moral. No la tienen”. En ese momento, se dio un tenso cruce dado que concejales de Cambiemos se reían y les llamó la atención. “Eso es lo que les importa” dijo.

Latorre decidió rechazar la propuesta dado que “se debe avanzar en la investigación. Es acelerado juzgar. No se debe hacer un uso político”.

Y Celeste Arouxet volvió a responder a Aguilera: “La gente no come vidrio. El beneplácito es por el funcionamiento de las instituciones”. Recordó la condena al ex vicepresidente Amado Boudou, y dijo de manera contundente: “Si tengo que enumerar el listado de causas de corrupción del kirchnerismo, estoy hasta las 6 de la mañana. No hay peor ciego que el que no quiere ver”.

Juan Sánchez, a su vez, señaló que “esto es una falta de respeto al repudio real a la corrupción”. Y criticó a Cambiemos: “son expertos en hipocresía y en el manejo de la posverdad. Esto necesita una justicia seria”.

Finalmente, y tras una importante modificación propuesta por Margarita Arregui (eseverrismo) el proyecto quedó en “expresar rechazo y preocupación por los hechos en investigación, por el material presentado por el periodista Diego Cabot, que da cuenta de una presunta red de corrupción en perjuicio del Estado Nacional”.