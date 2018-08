“Me gustaría retirarme en Racing pero solo si juego, no a robar la plata”

El olavarriense que viene de jugar la pasada temporada en Crucero del Norte cruzó el país y jugará la próxima temporada del Federal A en el equipo chubutense y ante los medios locales dio una entrevista.

Tucker habló de todo, de su paso y salida del “colectivero”, de su futuro en Madryn y también de su retiro.

“En Crucero ya había firmado contrato y estaba entrenando con el equipo. No tengo ningún problema físico. Se ve que después de verme entrenar 50 días decidieron no contar conmigo” dijo contundentemente el defensor para agregar: “Yo estoy muy tranquilo con lo que hice en el año que estuve en Crucero, con cómo me porte y con cómo traté a la gente del club. No tengo ningún problema con nadie”.

“El objetivo del Deportivo Madryn es pelear arriba, por el ascenso. Es un campeonato muy difícil y en el club son conscientes de que hay que ir despacio. La primera etapa que hay que pasar es clasificar entre los cuatro primeros para no pelear el descenso. Después en el segundo semestre hay seguir arriba. Candidatos vamos a ser si nos hacemos fuertes de local y podemos sumar siempre en cualquier cancha“, replicó Tucker al ser consultado sobre sus expectativas para el “aurinegro” esta temporada y luego describió que espera aportar “desde adentro, pero si el técnico decide que tengo que aportar desde afuera, me adapto”.

Finalmente, Roberto Tucker se refirió a la posibilidad de su retiro. El experimentado defensa tiene 35 años. “Hoy quiero seguir jugando. El día que me moleste ir a entrenar o me moleste hacer la pretemporada daré un paso al costado”, detalló. Y agregó: “Me gustaría volver a retirarme en Racing de Olavarría pero solo si vuelvo a jugar y a disfrutar, no a robar la plata. También me gustaría ser técnico y dirigir en inferiores, pero para eso falta mucho”.

Fuente: Interior Futbolero