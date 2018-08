Pasó la segunda fecha del Provincial y llegan las definiciones

Varios gimnasios de la ciudad recibieron la actividad dominical que dejó a los mejores equipos en búsqueda de las clasificaciones a las diferentes Ligas.



Se definieron las Zonas de Grupos con grandes encuentros que dejaron los siguientes resultados:



Rama Femenina

En Pueblo Nuevo

Union 3 - Pueblo Nuevo 0

Mar Chiquita 3 – CeDeTalVo 0

Unión 3 – Estudiantes Unidos 0

Olimpo 3 – CeDeTalVo 0

En Maxigimnasio CAE

Olimpo 3 – Estudiantes 0

Racing 3 - Estudiantes Unidos 1

Estudiantes 3 – Racing 1

Mar Chiquita 3 – Pueblo Nuevo 0



Rama Masculina

En Escuela Técnica (Masculino)

Azul Voley 3 – Olimpo 1

Mariano Moreno 3 – Racing 2

Once Unidos 3 – Estudiantes 0

Tiro Federal vs Estudiantes

Racing vs Azul Voley Club

En Mariano Moreno (Masculino)

Cañuelas 3 – Estudiantes 0

Mar Chiquita 3 - Tiro Federal 0

En Minigimnasio CAE (Masculino)

Cañuelas 3 – Olimpo 0

Once Unidos 3 - Azul Voley 0

Once Unidos vs Mariano Moreno



Las definiciones tendrán lugar en el Maxigimnasio del Club Estudiantes pasado el mediodía del día lunes.