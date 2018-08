Combustible: “No es raro que aumente en cualquier momento

Ante cada aumento en el precio del dólar surge la pregunta inevitable respecto al valor de varios productos y servicios. Uno de ellos es el combustible.

Alberto Abrigo, titular de una estación de servicio local señaló que “escuchamos que en algunos lugares se modificó el valor pero en la zona a la que pertenecemos nosotros, aún no”.

Sin embargo, Abrigo no fue optimista respecto a que esta situación se sostenga. “Seguramente va a aumentar el combustible. Momentáneamente no ha aumentado pero no es de extrañar que en cualquier momento lo vuelvan a hacer”.

El propietario de la YPF ubicada en Moreno y Dorrego explicó que el aumento se daría no solamente por la suba del dólar sino también porque se ha modificado el precio del barril a nivel internacional. “Cuando sube un poquito ya te lo aumentan, cuando baja obvio que no lo bajan. A eso ya estamos acostumbrados”, indicó Abrigo.

“No es nada raro que aumente en cualquier momento”, insistió Abrigo. Además recordó lo sorpresivo del último aumento que se registró a mediados del mes de julio, donde las naftas más comunes se incrementaron en un 3% y las Premium en un 5%.

Por otra parte, mostró preocupación respecto a la caída en el consumo. “A mermado la venta, calculamos que entre un 10% y un 15%”. Esto impacta directamente en el sostenimiento de las estaciones de servicio.

“Al bajar el consumo se hace muy difícil mantener a los empleados. Nosotros lo hemos podido hacer pero nos cuesta. Somos una estación chicha y tenemos 14 empleados”, contó Abrigo.