Ya aumentó la nafta en las estaciones de servicio locales

Este lunes en una recorrida por las estaciones de servicio de diferentes firmas y ubicaciones, frente al aumento de combustibles en Capital como consecuencia del conflicto en Medio Oriente y la suba de los precios del crudo de petróleo a nivel mundial.

En uno de los surtidores que se encuentra en la zona céntrica de la Ciudad, luego de la consulta de este medio los trabajadores indicaron que durante la última semana hubo dos incrementos de precios de alrededor del 2% cada uno, lo que llevó el litro de nafta super a más de $1.800 y la premium superó los $2.000. El diésel se ubica en costos similares.

Por la zona de la avenida Del Valle, donde se ubican estaciones de servicio con mucha demanda, la respuesta de los encargados fue dispar, mientras que en una de ellas el aumento se aplicó solo en el diésel y fue de $4, en la restante el incremento fue de alrededor del 4% en todos los tipos de combustible durante la última semana.

Por el lado de YPF, ante la consulta informaron que el único aumento fue del 1% a principio de mes, pero se dio en el marco de una corrección mensual pactada. Aunque indicaron que esperan que incrementos de Capital se trasladen a Olavarría en los próximos días.

De esta forma, el litro de nafta, dependiendo la empresa en que se llene el tanque, oscila en torno a $1.850 la super y $2.100 la premium. Por el lado del diésel, se ubica alrededor de $2.000 el común y $2.150 el super.

Asimismo, indicaron que esperan un nuevo aumento para los próximos días.