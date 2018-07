“Tengo el objetivo de llegar a lo más alto y di un paso muy importante”

El jugador surgido en Embajadores se despidió de Olavarría en una conferencia de prensa brindada en la Liga de Fútbol donde recibió presentes del ente regulador del fútbol local y también del Municipio de Olavarría.



Mario Paternó junto con Marcelo Verna y Juan Agustín Galli comenzaron el evento haciendo entrega de distintas menciones para luego, el joven de 18 años de sus impresiones sobre su fichaje en el equipo que participa en la Primera División del Fútbol Español.



García comenzó recordando sus inicios “a los 7 años en Embajadores, luego me fui a Boca donde no tuve un buen paso y me dejaron libre pero después llegué a Olimpo donde estuve 3 años y medio y llegué a debutar en primera, y por último fui parte de la Selección Argentina que participó de los Juegos Odesur –en Bolivia- que es un orgullo terrible“.



“Debutar en 1º fue un sueño que me ayudó con el objetivo de llegar a lo más alto y di un paso muy importante, pero también fue importante lo hecho en los Juegos Odesur” comentó el volante que emprenderá el vuelo al viejo continente en el transcurso del día sábado.



Poco más de un mes duraron las negociaciones entre el representante del olavarriense, los dirigentes bahienses y el Leganés para llegar a un acuerdo por cinco temporadas pensando en el largo plazo y en la proyección del futbolista que desea “que Cristiano –Ronaldo- se quede un año más para poder sentirlo cerca”.



A pocas horas de emprender el vuelo junto con su representante, “Facu” comentó que el inicio de la pretemporada está previsto para el venidero lunes pero que aún no ha tenido contacto con dirigentes o el entrenador del conjunto español.



“Voy con el objetivo de quedar en el primer equipo pero al no saber si comienzo con las prácticas tengo que tener el pensamiento muy positivo” dijo el futbolista que sumó 10 partidos con Olimpo en la Superliga y que tuvo su despedida del "aurinegro" en las últimas hora en Bahía Blanca.



“Fueron unos 4 meses muy intensos, me pasaron cosas muy buenas pero siempre voy a tener los pies sobre la tierra, de tomarlo tranquilo” dijo y agregó: “El “Tero” –Di Carlo- es muy importante en que esto se dé porque me dio mucho apoyo a mí y a mi familia y le estoy muy agradecido”.