La Copa Invierno tuvo competencia y también la inauguración

En el Parque Guerrero y organizado por el Departamento de Fútbol Menor tuvo lugar la inauguración de la 6º edición de la Copa de Invierno.



Más de 1000 jugadores, 23 clubes y 50 equipos dieron inicio a la actividad que se extenderá hasta el sábado.



En el mediodía de este miércoles y luego de varios partidos, tuvo lugar la inauguración oficial con el desfile de delegaciones, la izada de bandera y palabras de bienvenidas a cargo del vicepresidente “bataraz” Ricardo Hoffman que resaltó la importancia de divertirse "jugando a la pelota".



Los resultados de la primera fecha dados a conocer por la prensa del Club Estudiantes fueron:



Sede Est. Domingo Colasurdo – Ferro C. Sud

Categoría 2001

El Fortín 4 (Axel Arce -2 y Bruno Barrionuevo -2)- 0 Dep. Norte

Ferro C. Sud 2 (Jerónimo Belinchón y Rodrigo Novas)- 1 (Soria) Racing

Categoría 2002

Ferro C. Sud 1 (Franco García)- 0 Villa del Parque

Categoría 2003

Dep. Norte Amarillo 0 – 0 El Fortín

Dep. Norte Negro 0- 2 (Ariel Arramón y Thiago Defos) Racing

Sede Loma Negra

Categoría 2001

Loma Negra 2 (Enzo Ditz -2) - 0 ADC Tres Arroyos

Loma Negra 2 (Enzo Ditz -2) - 1 (Marcos Correa) Lilán

Atl. Hinojo 0 - 1 (Franco Barrionuevo)San Martín

Categoría 2002

Loma Negra 1 (Franco Vales) - 1 (Valentín González) Estudiantes

Categoría 2003

Atl. Hinojo 2 (Facundo Vivas y Kevin Álvarez) – 0 San Martín

Loma Negra 3 (Lautaro Pineda y Facundo Hojman -2) - 1 (Lautaro Raya) Jorge Newbery



Sede Embajadores

Categoría 2001

Bull Dog 0 - 1 (Darío Leonardo) Luján

Embajadores 1 (Paulo Santellán) – 0 Independiente (RC)

Categoría 2002

Empleados 1 (Laureano Erreca) – 0 Embajadores

Categoría 2003

Bull Dog 1 (Santiago Roulier) - 2 (Miqueas Molina -2) Atl. Sierra Chica

Lilan 1 (Adrián Corridoni) – 0 Independiente (MdP) Blanco

Embajadores 2 (Francisco CArneri y Lucio Falasco)- 1 (Diego Frisone) Independiente (Mdp) Rojo



Sede Estudiantes

Categoría 2001

Estudiantes 0 - 2 (Bruno Peduzzi y Francisco Salvatierra) Independiente

Boca (T. Arroyos) 3 – 0 Balompié

Categoría 2002

Bella Vista (BB) 2 (Nicolás Rodríguez y Giuliano Gasparini)- 1 (Thiago Arauz) Luján

Categoría 2003

Estudiantes 0 - 3 (Franco Mazza, Emanuel Ferrer y Tomás Natero e/c) Independiente (MdP) Azul

Luján 4 (Jerónimo Bevacqua, Tomás Banegas, Esteban Gómez y Federico Barraza) – 0 Cadetes MdP Rojo

Boca (T. Arroyos) 1 (Franco Martínez) – 0 Cadetes (MdP) Azul

Empleados 2 – 1 Bella Vista

Balompié 2 (Juan Fernández e Ignacio Miramon) – 0 Racing Azul