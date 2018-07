Los olavarrienses conocen la forma de disputa del próximo Torneo Regional Amateur

En lo que respecta al Torneo Regional Federal Amateur que afecta a los equipos de Olavarría se supo la forma de disputa.



Después de una reunión desarrollada entre dirigentes del ascenso y Claudio Tapia se dieron a conocer las reformas que alcanzarían a las distintas categorías del fútbol del interior.



Este jueves en el mediodía, el presidente de la AFA se reunió con diferentes representantes del ascenso de cara al inicio de la competencia 2018 y quedó establecida la forma en que se jugará el Torneo Regional Federal Amateur que involucra a los equipos de Olavarría.



De la competencia, que iniciaría en verano del 2019, tomarán parte los campeones de Liga del Interior, Uniones Regionales de Ligas y Federaciones y/o Uniones de Ligas conjuntamente con los equipos del Federal B 2018.



Según trascendió, SOLO en el 2019, las Ligas cuyo campeón ya tenga una plaza en los torneos superiores no podrán ser reemplazado por otro equipo.



Las Liga del Interior, Uniones Regionales de Ligas y Federaciones y/o Uniones de Ligas deberán disputar obligatoriamente un torneo al cual el Consejo Federal deberá declarar como TORNEO ANUAL CLASIFICATORIO que no deberá culminar, en principio más allá del 30-11-2018.



Además se conoció que el mismo contará con una ETAPA PREVIA, ETAPA CLASIFICATORIA y ETAPA FINAL, en todos los casos se disputará mediante cruces Play-Off (partidos ida y vuelta), por cercanía geográfica y en forma regionalizada.



ETAPA PREVIA: Lo disputarán los campeones de Ligas, Uniones Regionales de Ligas, Federaciones y/o Uniones de Ligas, clasificando en cada región a 12 equipos (o número similar) para completar a los dieciseisavos de final (32 equipos) de cada región donde enfrentarán a los equipos del ex Federal B.



Aquí dependiendo la Región puede contar con una o dos fases:



REGIÓN PATAGONICA: máximo 19 plazas, clasifican 12 equipos

REGIÓN PAMPEANA SUR: máximo 40 plazas, clasifican 12 equipos

REGIÓN PAMPEANA NORTE: máximo 34 plazas, clasifican 12 equipos

REGIÓN CUYO: máximo 27 plazas, clasifican 12 equipos

REGIÓN CENTRO: máximo 53 plazas, clasifican 12 equipos

REGIÓN NORTE: máximo 19 plazas, clasifican 12 equipos

REGIÓN LITORAL NORTE: máximo 44 plazas, clasifican 12 equipos

REGIÓN LITORAL SUR: máximo 47 plazas, clasifican 12 equipos



ETAPA CLASIFICTORIA: La disputarán los 12 equipos ganadores de la FASE PREVIA + los 20 equipos del EX FEDERAL B. Total 32 equipos. Se disputará mediante cruce play off, aqui se disputarán seguidamente 5 fases play off hasta determinar un ganador por Región.



ETAPA FINAL: La disputarán los 8 equipos ganadores de la FASE FINAL. Las 4 finales se de definirán mediante cruce play off. Los 4 ganadores ascenderán al TORNEO FEDERAL "A" 2020.



Los equipos que logren el ascenso disputarán como máximo 8 fases play off (3 meses y medio).



Los equipos que NO logren el ascenso, nos referimos a los campeones de Ligas, Federaciones y/o Uniones de Ligas y los equipos del Ex FEDERAL B, retornarán a sus Ligas de origen, donde deberán ganar la plaza para poder disputar el Torneo Regional Federal Amateur 2020.



El Torneo Regional Federal Amateur otorgará 4 Ascensos al Torneo Federal "A" 2020.



También se confirmó cómo se desarrollará la edición 2020 del Torneo Regional Federal Amateur que sólo contará con los campeones de Liga del Interior, Uniones Regionales de Ligas y Federaciones y/o Uniones de Ligas.



La forma de disputa será similar, pero al no contar con la participación de los ex Federal B, el torneo tendrá entre 4 y 6 fases (dependiendo la Región) de play off como máximo. Los equipos que logren el ascenso disputarán como máximo 6 fases play off (2 meses y medio).



