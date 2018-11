Tragedia del puente Sarmiento: el miércoles se inicia el juicio

Este miércoles desde la 9 en el primer piso del edificio judicial local se definirá la segunda de las causas iniciadas tras la denominada tragedia del puente de la avenida Sarmiento, el fatídico siniestro ocurrido el 31 de julio de 2012 que se cobró la vida de Gastón Corn, de 22 años.

Aquel día la camioneta que tripulaba la víctima impactó contra un limitador de altura y una viga de cemento cedió tras la colisión cayó sobre el habitáculo del rodado. Corn falleció pocos minutos después mientras que el conductor, identificado como Ignacio Hourcade, sufrió severas lesiones. Según se logró saber las secuelas siguen aún hoy.

Lo que se definirá ahora es la situación procesal del ingeniero Rubén Darío Sierra, el profesional que, según quedó expuesto en la causa, fue la persona que no sólo avaló el plano de esa estructura sino también del control de la misma. Esto último no es menor, ya que en la acusación no sólo se le cuestiona la implementación de un limitador de esas características, sino también el seguimiento del mismo, ya que quedó acreditado que pocos días antes de la tragedia la estructura habría sufrido un impacto de similares características.

La querella en el debate será encabezada por la fiscal María Paula Serrano, quien estuvo al frente de la instrucción de la causa en los últimos años. Vale recordar que de manera previa lideraron las pesquisas los doctores Viviana Beytía y Martín Pizzolo. Se esperan alrededor de una veintena de testigos, situación que podría hacer que las audiencias de debate se prolonguen más de lo pautado.

La defensa del acusado es desarrollada por el abogado particular Gabriel Di Giulio.