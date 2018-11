“Es muy distinto a lo que estaba acostumbrado pero siempre espero mejorar”

El olavarriense dialogó con Infoeme luego de vencer a Ciclista Juninense y comenzar la recuperación que luego continuaría frente a Racing de Chivilcoy antes de volver a Entre Ríos para cerrar el 2018 en La Liga Argentina.

“La verdad que veníamos de una seguidilla de partidos perdidos, nos costó bastante volver a la victoria” comenzó diciendo el ex jugador de Racing para luego agregar que los últimos partidos “no he tenidos muchos minutos pero sigo tratando de acostumbrarme a lo que me piden”.

“Lucho” pasó de una gran temporada en Comunicaciones en La Liga de Desarrollo a una nueva donde comenzó como titular y en los últimos dos partidos fue ficha de recambio para Marcelo Macías, otro oriundo de Olavarría y sobre ello también opinó: “Es muy distinto a lo que estaba acostumbrado, cambia mucho el básquet profesional pero siempre espero mejorar”.

“Esta temporada quizás no viene siendo del todo buena pero espero un gran cierre del año y seguir aprendiendo a tener los errores mínimos para sumar más minutos” dijo el joven de 19 años que le toca ocupar un nuevo rol -en la zonas pintadas, cediendo en centímetros y en fuerza- tras el triunfo sobre Ciclista Juninense por 79 a 71.

“Entre los más grandes soy el más chico y también lo soy en edad, asique es todo aprender” sentenció el jugador surgido en Racing que junto con La Unión sumó dos triunfos y una derrota –frente a Estudiantes- en su gira por Buenos Aires.

Tras cuatro derrotas consecutivas, el equipo de los olavarrienses salió del fondo de la tabla de la Conferencia Centro Sur tras su victoria en Junín y también festejar ante Racing por 77 a 73.

Foto: Facebook