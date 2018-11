Este viernes asumieron las nuevas autoridades de la UCR. El acto se realizó en el histórico comité de la calle 25 de Mayo. “No vamos a abandonar nuestro sueño”, dijo Francisco González en referencia a la idea de recuperar el espacio. Además, hubo tiempo para el análisis político de cara al 2019: “que integrar un Frente no signifique abandonar la esencia del radicalismo”.

El histórico comité de la calle 25 de Mayo fue el lugar elegido para celebrar la asunción de las nuevas autoridades de la Unión Cívica Radical. Francisco González, fue reelegido para liderar el partido por dos años más. Estará acompañado por el ex concejal Gonzalo Dolagaray, como vicepresidente y Mercedes Germillac como Secretaria General.

Francisco “Pancho” González habló con Infoeme y explicó lo emotivo de realizar el acto en la antigua sede. “Aunque parezca poco nos costó bastante dejar este lugar así como está, fueron muchos días de laburo, la verdad que estamos contentos de estar acá, al aire libre, con muchos radicales históricos y con mucha gente joven”.

Respecto a la renovación de mandato indicó que “hay un montón de cosas que queríamos hacer y no pudimos. Vamos a aprovechar la oportunidad para ver si las podemos concretar. Dos años atrás pensábamos hoy tener la casa de pie, por lo menos la obra avanzada y la verdad que no es algo sencillo pero el sueño no lo abandonamos nunca y por eso la asunción la queríamos hacer acá, esté como esté el lugar”.

Al momento de hablar de definiciones políticas, González fue contundente: “queremos un radicalismo protagonista”. Eso fue lo que sostuvieron durante la campaña durante la interna del partido “no como un slogan” sino como “algo que queremos realmente”.

Si bien el dirigente no quiso hablar de candidaturas indicó que “lo que si tenemos claro es que el radicalismo merece evolucionar” y se comprometió a “reivindicar la bandera radical” dentro del Frente Cambiemos.

“Que integrar un Frente no signifique dejar de lado las cuestiones esenciales que hay conformado al radicalismo”, afirmó González.

Por su parte, Mercedes Germillac aseguró que el partido radical “se tiene que recuperar en este país” y que “no puede ser que un partido histórico, centenario, que ha dado tanto a la democracia argentina, hoy no exista, que prácticamente esté desaparecido”.

Afirmó que “solo existen algunos representantes del partido pero como partido no existe. Es hora de recuperarlo, de empezar a convocar, de empezar a trabajar por la sociedad nuestra, de Olavarría y tratar de llevarlo a lo regional y si se puede a lo nacional, con la lista 3 para el 2019”.

A su vez, en el acto entregaron reconocimientos a Aldo Pattaro, Adolfo Gamondi y una distinción post mortem a Raúl “Cacho” Pastor, histórico dirigente fallecido semanas atrás.