La Fiesta Aniversario de Olavarría será el lunes 24 de noviembre

Desde la Municipalidad de Olavarría convocan a artesanos fiscalizados locales, emprendedores, productores y dueños de foodtrucks locales que quieran participar de la Fiesta Aniversario de Olavarría.

La fiesta se desarrollará el día lunes 24 de noviembre y habrá puestos de comida y paseo de artesanos, entre otras actividades.

La inscripción se desarrollará desde el lunes 27 de octubre y hasta el viernes 14 de noviembre, inclusive.

Emprendedores, productores, foodtrucks, artesanos fiscalizados y pochocleros, podrán inscribirse de manera personal y presencial en la oficina de Desarrollo Económico, ubicada en Moreno 2765, de 8 a 14 horas.

En el caso de artesanos fiscalizados deberán presentar el correspondiente carnet, mientras que emprendedores, productores y pochlocleros deberán presentar las habilitaciones de REPUPA, PUPAA, sala de elaboración y puesto fijo.

Se recuerda que la convocatoria está destinada a artesanos fiscalizados, emprendedores, productores, y que no podrán inscribirse revendedores. Asimismo, se informa que la participación en el evento estará sujeta a la presentación de la documentación correspondiente.