Azul: ingresaron a la casa de una jubilada para robarle dinero

Una jubilada de 72 años domiciliada en el Barrio Del Carmen de Azul, sufrió un asalto al menos tres sujetos se metieron a su domicilio para apoderarse de sus ahorros.

Agentes de diferentes seccionales policiales trabajan para dar con los autores de este hecho, que poco antes del mediodía de este viernes tuvo como escenario una casa que está ubicada en las calles Guido Spano entre Arenales y Rauch de Azul.

Las primeras averiguaciones en torno a lo ocurrido indicaban que los responsables del ilícito lograron apoderarse de una suma de dinero estimada en un principio en unos 200.000 pesos.

Para concretar el robo, los delincuentes -que al parecer son jóvenes- ingresaron a la casa de la vecina teniendo sus rostros cubiertos para evitar ser identificados.

Poco antes de la hora doce, aprovechando que una de las puertas del frente del inmueble donde se domicilia la jubilada no estaba cerrada con llave, al menos tres sujetos ingresaron a la vivienda con fines de robo.

Aquello ocurrió luego de que uno de ellos, en un principio, también tocó el timbre del inmueble; aunque la mujer víctima optó por no atender a ese primer llamado desde la puerta principal de la casa, que sí estaba cerrada con llave.

Cuando los ladrones se metieron en su propiedad, a la vecina la hallaron en la cocina.

En un principio los asaltantes la empujaron y la hicieron caer al piso, sin que le exhibieran arma alguna, de acuerdo con lo que la propia mujer después refirió en un contacto mantenido con EL TIEMPO.

Uno de los delincuentes se quedó con ella en la cocina, ocasión durante la cual la hicieron sentar en una silla, ataron sus extremidades -con el cable del cargador de un teléfono y un alargue- y le colocaron un trozo de tela en la boca para que no gritara solicitando auxilio.

Después, otro de los autores de este robo le exigió la entrega de pesos y dólares, a lo que la mujer le respondió que por su condición de jubilada no poseía grandes sumas de dinero, lo que implicó que terminaran robándole unos 200.000 pesos que ella tenía para solventar sus gastos diarios.

A la jubilada los autores de este hecho la mantuvieron cautiva durante más de media hora, luego de que ingresaron en esa vivienda donde se domicilia minutos antes del mediodía y permanecieron con ella hasta alrededor de las doce y veinte.

Mientras que uno de los ladrones la tenía inmovilizada en la cocina, la mujer pudo ver cómo los cómplices de ese sujeto revisaban cada uno de los ambientes de la casa donde vive en busca de más elementos de valor de los cuales apoderarse, provocando con ese accionar un gran desorden. Y también observó a uno de los ladrones portando un destornillador y lo que sería una ganzúa.

De acuerdo con lo que después esa vecina contara, los asaltantes huyeron llevándose sólo dinero.

Una vez que la dejaron sola e inmovilizada, eso no impidió que ella pudiera tomar su teléfono celular y llamar a la Policía para dar cuenta del robo que había sufrido.

Instantes más tarde, agentes de diferentes dependencias de seguridad concurrieron a la casa donde este robo se produjo. Y fue convocada también una ambulancia del SAME con personal paramédico, para que la jubilada fuera trasladada al Hospital Pintos.

En el centro asistencial municipal, al ser atendida por la Guardia, se constató que no presentaba lesión alguna a pesar de la caída que sufrió no bien los ladrones se metieron en su domicilio y la empujaron, por lo que no quedó internada.

Además, una instructora judicial de la UFI 6 se hizo presente en la casa de la jubilada y se entrevistó con ella.

Por lo sucedido se inició una causa penal caratulada en un principio como "robo agravado", expediente que quedó radicado en la mencionada Fiscalía que en los tribunales de Azul está a cargo de Paula Serrano.

"Sabemos que entraron al menos tres personas, que la ataron y le llevaron la plata. El dinero que tenía de su jubilación. Ella misma logró liberarse una de las manos que tenía atadas y pidió ayuda por teléfono. Ahora estamos revisando registros de cámaras de seguridad instaladas en la zona, en procura de identificar a los autores del robo", le dijo a EL TIEMPO un vocero ligado a la investigación penal que se lleva adelante por lo sucedido con la jubilada.

Fuente: Diario El Tiempo de Azul