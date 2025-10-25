ANSES implementa un nuevo trámite digital para la solicitud de la Pensión Universal del Adulto Mayor | Infoeme
ANSES implementa un nuevo trámite digital para la solicitud de la Pensión Universal del Adulto Mayor

Anses confirmó que ya se puede realizar el trámite a través de la computadora o el celular. Cómo acceder.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha implementado un nuevo trámite completamente digital para la solicitud de la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM), la prestación destinada a personas mayores de 65 años que no cuentan con jubilación o pensión.

A partir de ahora, quienes cumplan los requisitos podrán llevar a cabo el trámite a través del portal oficial o la aplicación de la entidad.

¿Cómo hacer el trámite web?

La PUAM está dirigida a argentinos o naturalizados con al menos diez años de residencia en el país, que superen los 65 años de edad y no tengan los años de aportes requeridos para jubilarse.

Para realizar el trámte:

  1. Verificar que sus datos personales y de contacto —como número de celular, correo electrónico y domicilio— estén actualizados en la sección “Información Personal”.
  2. Dentro de “Solicitud de Prestaciones”, seleccionar la opción “Pensión Universal para el Adulto Mayor”, rellenar el formulario con los datos requeridos y luego seguir el estado del expediente desde “Consulta de expediente”.

¿A cuánto asciende la PUAM?

El monto de la prestación equivale al 80 % de la jubilación mínima, a lo que se suma un bono adicional cuando el beneficiario cobra por debajo del umbral fijado. Por ejemplo, este mes la suma alcanza un total de $331.038,70, resultado de $261.038,70 correspondientes a la PUAM más el complemento de $70.000.

Con este cambio, se elimina la necesidad de acudir presencialmente a una oficina o pedir turno para realizar el trámite. Esto agiliza los procesos y reduce los desplazamientos, especialmente importante para adultos mayores. La ANSES destaca que mediante “Mi ANSES” el trámite puede completarse desde cualquier lugar con acceso a internet. (DIB)

