Mauricio Cardillo y Juan Barbieri jugarán la Final de la Copa Argentina

En el “Mario Alberto Kempes” de Córdoba, Independiente Rivadavia derrotó a River Plate y jugará por primera vez en su historia una Final en la máxima categoría del fútbol argentino.

La “Lepra” hizo historia y eliminó por penales a River por 4 a 3, tras igualar sin goles, en las semifinales del certamen más federal que organiza la Asociación del Fútbol Argentino.

El duelo que tuvo a River Plate como dominador durante el tiempo reglamentario, debió hacerle frente a las malas condiciones climáticas que retrasaron la disputa de los 45 minutos.

Mauricio Cardillo fue titular en el equipo mendocino y dejó el campo de juego a los 69´ luego de un gran desgaste y Juan Ignacio Barbieri fue uno de los suplentes que no vio minutos en el conjunto dirigido por Alfredo Berti.

En búsqueda de su primer título, el elenco de Mendoza jugará ante Argentinos Juniors y la 13° edición de la Copa Argentina tendrá un nuevo campeón.