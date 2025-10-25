Mauricio Cardillo y Juan Barbieri jugarán la Final de la Copa Argentina | Infoeme
Sabado 25 de Octubre 2025 - 11:02hs
12°
Sabado 25 de Octubre 2025 - 11:02hs
Olavarría
12°
Infoeme
 |  deportes
 |  Copa Argentina
 - 25 de Octubre de 2025 | 10:20

Mauricio Cardillo y Juan Barbieri jugarán la Final de la Copa Argentina

En la madrugada de este sábado, los futbolistas olavarrienses que integran el plantel de Independiente Rivadavia festejaron la clasificación a la Final de la Copa Argentina. 

Foto: Prensa CSIR

En el “Mario Alberto Kempes” de Córdoba, Independiente Rivadavia derrotó a River Plate y jugará por primera vez en su historia una Final en la máxima categoría del fútbol argentino.

 

La “Lepra” hizo historia y eliminó por penales a River por 4 a 3, tras igualar sin goles, en las semifinales del certamen más federal que organiza la Asociación del Fútbol Argentino.

 

El duelo que tuvo a River Plate como dominador durante el tiempo reglamentario, debió hacerle frente a las malas condiciones climáticas que retrasaron la disputa de los 45 minutos.

 

 

Mauricio Cardillo fue titular en el equipo mendocino y dejó el campo de juego a los 69´ luego de un gran desgaste y Juan Ignacio Barbieri fue uno de los suplentes que no vio minutos en el conjunto dirigido por Alfredo Berti.

 

En búsqueda de su primer título, el elenco de Mendoza jugará ante Argentinos Juniors y la 13° edición de la Copa Argentina tendrá un nuevo campeón.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME