Con una inversión de 30 millones de pesos, el Municipio realizará obras de mejoramiento en La Casa de Helen

En la mañana de este jueves en el Palacio San Martín se llevó a cabo la apertura de la licitación privada que permitirá llevar adelante distintas obras de mejoramiento en el Centro de Formación Integral “La Casa de Helen”, ubicada en calle Aguilar 1847.

El presupuesto oficial fijado por el Municipio asciende a la suma de $35.490.000; y la licitación comprende la provisión de mano de obra y materiales para las obras de construcción de un playón deportivo de 10 mts x 15 mts x 0,12 mts de hormigón armado.

En el frente (sobre calle Aguilar) se completará la pared con bloques cerámicos, en el exterior se realizará la construcción de pisos y vado peatonal, piso de bloques de hormigón intertrabado (existentes en el terreno) en unión vereda de acceso y playón deportivo.

También se realizarán tareas de reemplazo, reparación de revoques y rajaduras en el exterior del edificio, limpieza de desagües pluviales y construcción de semicubierto en acceso.

La apertura de la licitación fue encabezada por el director de Licitaciones Ezequiel Lorenzo y contó con los representantes de las firmas oferentes. En la oportunidad, se presentaron siete ofertas económicas, tal como se detallan a continuación:

Proponente Nº 1: Goycoa Daniela cotizó la suma de $33.047.140,49.

Proponente Nº 2: Jhonny Caba Lomar cotizó la suma de $32.475.000.

Proponente Nº 3: Balzi José Carlos cotizó la suma de $31.766.823.

Proponente Nº 4: Visan Ingeniería cotizó la suma de $28.947.380.

Proponente Nº 5: Vimey ARG S.A.S. cotizó la suma de $30.100.000.

Proponente Nº 6: Vigas y Bloques S.R.L. cotizó la suma de $33.857.445,36.

Proponente Nº 7: Mateo Leandro Gabriel cotizó la suma de $32.721.622.

Sobre La Casa de Helen

La construcción del Centro de Formación Integral “La Casa de Helen”, ubicado en Aguilar 1847, comienza en el año 2006, y surge de la necesidad de contar con un edificio adecuado para desarrollar su propuesta específica de educación laboral.

En el 2009 se inicia formalmente la actividad con los Talleres de Huerta y Alimentación y en 2011 la Casa de Helen comienza a funcionar de forma totalmente independiente, con el objetivo de garantizar la continuidad escolar de los estudiantes que finalizaban la educación primaria en Helen Keller.

En la actualidad las instituciones funcionan como una unidad académica, brindando en el Instituto Helen Keller la escolaridad primaria de Educación Especial y en el Centro de Formación Integral La Casa de Helen la escolaridad secundaria de la modalidad.