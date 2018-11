“Estamos encontrando un equilibrio y sirvió para una victoria muy importante”

Por la magnitud del rival y la forma en la que se desarrolló, la octava noche de la temporada mostró lo mejor de Estudiantes en la competencia lo que le permitió una contundente victoria sobre Platense por 88 a 76 en el Maxigimnasio del Parque Guerrero.



Jeffrey Merchant y Gustavo Fernández dialogaron con la prensa una vez consumada la sexta victoria del “bataraz”.



“Fue un buen juego, que comencé muy bien en defensa y con el correr de los minutos me pude soltar y pude hacer un poquito de lo que hago en ofensiva, me voy contento porque sirvió para el equipo”.



Con el correr de los partidos, Jeffrey se fue encontrando el rol dentro del equipo y eso le valió para que Gustavo Fernández le comenzara a dar más minutos de juego. “Siempre hablamos que él se tiene que acostumbrar a algunas cosas mías yo a las que él me pide; lo importante es encontrar un equilibrio entre ambas cosas y darle minutos de calidad, y esta vez sirvió para una victoria muy importante”.



Lejos de conformarse con lo realizado ante Platense, sabe que esta semana previa al partido con La Unión servirá para “seguir trabajando en las falencias que tenemos, de eso se trata. Tampoco no hay que perder el ritmo de juego, creo que venimos de menor a mayor, hay que seguir así para adelante y tratar de mantener la localia”.



Por su parte, el Lobito Fernández manifestó retirarse “muy conforme, no sólo por el solo hecho de haber ganado el partido sino por la manera en que se jugó porque era un partido para mostrar otra cosa además del juego y estuvo todo”.



“El primer cuarto fue bueno… siempre ayuda esa posibilidad de desprenderse un poquito a pesar de que durante un tiempito más o quizás toda la temporada, no estemos del todo sólidos como lo tenemos que ser”.



Además de muy buenos números en el aspecto ofensivo, Estudiantes dejó una buena imagen en defensa que convenció al Lobito: “Me gustó porque la idea era pocas reglas y más desafíos personales, mucha comunicación, había pocas cosas para tener en cuenta como equipo. Liberamos el tema ofensivo, o sea no marcarles yo que debían hacer sino ellos encontrarlo, y en un partido `chivo´ como podía presentarse respondieron. Ese tipo de cosas me ayuda a creer aún más en que se les puede soltar las riendas”.



Seis triunfos sobre ocho presentaciones y la idea de Fernández que comienza a tomar forma mantienen al “bataraz” en la cima de la tabla de posiciones en la previa de un nuevo partido de local, eta vez frente a La Unión de Colón donde se encuentran los olavarrienses Marcelo Macías y Luciano Tambucci.