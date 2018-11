La resolución que dispuso la excarcelación del adolescente

“Se han violado en forma palmaria garantías constitucionales”. La excarcelación de un adolescente acusado de ser el autor de numerosos episodios no sólo despertó preocupación en los vecinos de Sierra Chica, sino también la búsqueda de respuestas, una incertidumbre que podría hacer que retornen los piquetes y movilizaciones.

Para entender lo sucedido, o al menos conocer cómo se enmarca en el plano legal, es clave analizar la resolución emitida desde la Cámara Azuleña, que acompañó el planteo de la defensa del adolescente y dispuso su inmediata liberación.

Vale destacar que un juez de Garantías había convalidado en primera instancia la detención del chico, avalando también las acusaciones en su contra por los delitos de “robo agravado por escalamiento, robo agravado por efracción y extorsión, todos en concurso real”.

Lo concreto es que cada una de esas acusaciones fueron cuestionadas severamente por la Cámara, acompañando uno a uno los planteos de la defensa, lo que sienta un verdadero interrogante acerca de cómo seguirá la causa.

Los fundamentos

Quizá lo más relevante que se desprende de la lectura de la resolución es en relación a los allanamientos al domicilio del acusado, los cuales fueron declarados como nulos.

En las actuaciones se dio cuenta que familiares habían dado la “anuencia” para poder irrumpir. La cámara, acompañando lo dicho por la defensa, cuestionó que quienes franquearon el paso no vivían en ese sitio, por lo que no se encontraban en condiciones de habilitar tal acceso.

“La diligencia de allanamiento practicado por los funcionarios policiales afectó, en consecuencia, la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio (art.18 C.N.), resultando nula la prueba obtenida”

También perdió cierta rigidez probatoria otro de los robos que se les imputa que, si bien se cuenta con el testimonio de las víctimas, “lo denunciado no se encuentra corroborado por ningún otro elemento objetivo”. Se trata del robo de pertenencias que se encontraban dentro de una camioneta, cuyos elementos aparecieron luego en un cesto de basura y en las inmediaciones del domicilio del acusado.

Por último, y no menos importante, fue descartado el delito de extorsión. “Desile (SIC) a tu tío si quiere la motosierra que me de mil ya”, fue la publicación hecha en redes sociales que se le endilga al adolescente. La cámara entendió que ese escrito en sí no configura lo previsto en el Código Penal, por lo que concluyeron que no se encuentra acreditado tal delito.