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 - 27 de Julio de 2026 | 16:55

Lotes con Servicios en Sierra Chica: avanzan las obras de infraestructura

La extensión de la red de agua está diseñada para alcanzar a los 31 lotes que fueron sorteados. También se trabaja en la ampliación del tendido de alumbrado público.

 

Este lunes se iniciaron en Sierra Chica los trabajos para la extensión de la red de agua para dotar de ese servicio a los lotes incluidos en el Programa Municipal para localidad, ubicados en el barrio Plan Federal.

 

La obra, que es realizada desde la Secretaría de Obras Públicas a través de la contratación de una firma local, se lleva a cabo sobre la calle Pichimauida, entre 35 bis y 37 bis, en una extensión aproximada de 130 metros lineales.

 

Permitirá acceder a agua corriente potable a los futuros lotes, que integran el Programa Municipal que permitió generar un total de 31 lotes con servicios, que fueron sorteados y adjudicados meses atrás, en el marco de un acto que se concretó en el club Sierra Chica.

 

“Este programa se traduce en poder planificar y ordenar el suelo urbano, pero principalmente en poder ordenar la vida en la localidad, que es lo que queremos y para lo que trabajamos”, expresó el jefe comunal en ese marco.

 

En ese punto también avanzan las obras de extensión del alumbrado público.

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