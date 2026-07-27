Lotes con Servicios en Sierra Chica: avanzan las obras de infraestructura

Este lunes se iniciaron en Sierra Chica los trabajos para la extensión de la red de agua para dotar de ese servicio a los lotes incluidos en el Programa Municipal para localidad, ubicados en el barrio Plan Federal.

La obra, que es realizada desde la Secretaría de Obras Públicas a través de la contratación de una firma local, se lleva a cabo sobre la calle Pichimauida, entre 35 bis y 37 bis, en una extensión aproximada de 130 metros lineales.

Permitirá acceder a agua corriente potable a los futuros lotes, que integran el Programa Municipal que permitió generar un total de 31 lotes con servicios, que fueron sorteados y adjudicados meses atrás, en el marco de un acto que se concretó en el club Sierra Chica.

“Este programa se traduce en poder planificar y ordenar el suelo urbano, pero principalmente en poder ordenar la vida en la localidad, que es lo que queremos y para lo que trabajamos”, expresó el jefe comunal en ese marco.

En ese punto también avanzan las obras de extensión del alumbrado público.