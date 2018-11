La última fecha del Gran Prix tuvo campeones olavarrienses

La competencia final del Gran Prix tuvo lugar en la ciudad con más de 130 trebejistas provenientes de varias localidades de la región, además de una gran convocatoria local con alumnos de las distintas sedes de la Escuela Municipal de Ajedrez.



En lo que respecta a las actuaciones olavarrienses se destacan los campeonatos de Mateo Dietrich en Sub 10 y Horacio Pereyra en Mayores, como así también los terceros puestos de Florencia Lamique en Sub 10 y Augusto Araña en Sub 12, y también actuaciones destacadas de los jugadores menores de 18 años contribuyeron para que la Escuela Municipal de Olavarría se consagrara como campeona de la etapa.



El torneo que se disputó por sistema suizo a 7 rondas, exceptuando la categoría Sub 8 que jugó 9 partidas también contó con la presencia de Giuliano Alcorta Karlau, Agustín Kent y David Clar en Sub8.



En Sub10 además del título de Dietrich y de la medalla de bronce de Lamique jugaron Ignacio Sarachu, Thayr Maidana, Samuel Magariños, Ariel Franco y Valentín Clar.



Tomás Carmona, Santiago Sánchez Kriger, Morena Gisler (Mejor Dama), Agustín Lamique, Tomás Franco, Ignacio Otermín y Tomás Magariños fueron de la partida en Sub12.



Guadalupe Casasola finalizó cuarta en Sub15 y en Sub18 dijeron presente Samuel Bajamón y Francisco Wagner.



En Mayores, además del título de Horacio Pereyra participaron Gabriel Iglesias, Alberto Zito (Mejor Senior), José Barberi, Juan Ignacio Lizasu, Martín Finet, María José Finet (Mejor Dama), Alan Pedreira, Darío Maidana, Andrés Bianco y Araceli Masson.



En la clasificación por escuelas, la Escuela Municipal de Olavarría se consagró ganadora de la etapa con 166 puntos, escoltada por las Escuelas Municipales de Las Flores, General La Madrid y Necochea, que totalizaron 72 puntos cada una. De esta manera mantuvo el primer puesto que venía ocupando en la clasificación general y, por octava vez en los últimos nueve años, la Escuela Municipal de Olavarría obtuvo el título de Campeona Anual por Escuelas.



Fuente: Bernardo Costanzo