Silvina Luna se recupera: salió de terapia intensiva, se encuentra consciente y alerta

Ángel de Brito anunció al final de la emisión de LAM del último lunes que había noticias positivas sobre el estado de salud de Silvia Luna. "Salió de la terapia intensiva en la que se encontraba. Sin embargo, esto no significa que su situación haya mejorado mucho. No quiero generar expectativas falsas", dijo el periodista. Luego, De Brito profundizó sobre la actualidad de la salud de la modelo, que está internada en el Hospital Italiano desde mediados de junio.

"Cada dos días consulto sobre cómo está Silvina... A su hermano, a sus amigos, a los médicos que la están tratando. Me han dicho que hoy la trasladaron de piso. Ya no está en la terapia intensiva junto a los demás. Pregunté si estaba en una sala común, pero me dijeron que está en una habitación, aunque con la misma aparatología y control que en la terapia intensiva", explicó el conductor. Las "angelitas" afirmaron que sería algo similar a una "terapia intermedia".

Según los médicos, esta práctica se realiza frecuentemente para brindar aliento a los pacientes en terapia intensiva, ya que psicológicamente puede ser muy difícil, especialmente para aquellos que están conscientes.

Durante el tiempo que estuvo sedada e intubada, Silvina no era consciente de su entorno. Pero debido a ciertas mejoras que experimentó, ahora está consciente y activa, por lo que optaron por llevar a cabo esta práctica común en muchas clínicas, con el mismo nivel de control que se tiene en una unidad de cuidados intensivos.

Según De Brito, todas las muestras de cariño, afecto, fe, rezos, santos, cartas y cualquier otro gesto serán de gran ayuda para Silvina. Sin embargo, informó que ella no desea recibir visitas ni ver a nadie debido a que se siente débil. De Brito también agregó que aquellos que conocen a Silvina y trabajaron con ella saben que es muy coqueta, y por lo tanto, no quiere mostrarse en su estado actual.

El conductor informó que la modelo tiene "un leve acumulación de agua en los pulmones", situación que está siendo tratada con medicación y el tratamiento correspondiente. Además, mencionó que Silvina empezó a incorporarse y a ponerse de pie gracias al trabajo de los kinesiólogos. Aunque aún no tiene la fuerza suficiente para mantenerse de pie, el primer intento fue exitoso y resulta muy significativo.

Por otro lado, aseguró que los profesionales a cargo de Luna están enfocados en asegurar una buena alimentación, aunque a ella le resulta un poco difícil. Por último, se destacó que Luna sigue realizando las meditaciones con la ayuda de su celular y guías de audio.

La semana pasada, Ezequiel, el hermano de Silvina, decidió romper el silencio y hablar sobre la salud de la actriz. En una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen en el programa Mitre Live, reveló que el proceso de recuperación de Silvina se está llevando a cabo de manera lenta debido a un problema de salud crónico. Hace cuatro días, ella fue extubada y aunque está comiendo poco, ya puede hacerlo.

Aunque aclaró que no compartió con ella todo lo que se estuvo hablando, Ezequiel le informó gradualmente sobre los acontecimientos.