Trabajadores de Galasur protestan frente a la empresa



Tras el despido de 19 trabajadores, el acceso a Galasur (Canteras Unidas de Sierra Chica) fue lugar este lunes de una protesta.



Allí los empleados, acompañados por el sindicato de minería Aoma, realizan una asamblea con quema de gomas y esperan por un llamado al diálogo por parte de la empresa.



Alejandro Santillán, secretario general de Aoma, recordó que “la semana pasada desvincularon 19 trabajadores, 17 de ellos pertenecen al gremio de minería de AOMA Olavarría” y contó que “el viernes gestionamos una reunión de manera muy rápida en el Ministerio de Trabajo y quedó trunca porque el abogado que presentó la empresa no tenía poder como para tomar decisiones”.

En este contexto, “se decidió hoy a las 0 horas hacer una asamblea con el primer turno que ingresaba a la planta para debatir qué medida tomábamos. La totalidad definió permanecer acá afuera, no ingresar a la planta, para de alguna manera visibilizar y tratar de que la empresa recapacite y se siente a dialogar para encontrar una solución”, añadió Santillán.



El dirigente gremial señaló que” los compañeros fueron desvinculados por el artículo 247 (de la Ley de Contrato de Trabajo) por eso -los dueños de Galasur- les quieren pagar la mitad de la indemnización. La empresa aduce que es ajena a lo que está pasando y que esta situación no es responsabilidad de ellos. Justifica que es por la caída de la obra pública hace 3 años, y por el otro lado hacen un planteo de que las empresas del Estado le deben más de 1,800 millones de pesos”.



“No han tenido la delicadeza, ni el dueño ni los directivos, de tomarse un ratito y hablar con la gente, lo cual me parece una falta de respeto porque estamos hablando de empleados que algunos llevan 19 años acá, trabajaron con el padre de los actuales dueños. Tienen unas cuantas heladas en el lomo trabajando para que la empresa pueda cumplir y bueno, se lo están pagando de una manera muy desleal, me parece” cuestionó Santillán.



“Ojalá que recapaciten y que le podamos encontrar una solución. Si algún trabajador quiere irse y toma la decisión de irse, que se le indemnice como corresponde y si alguno necesita volver a trabajar, que busquemos de alguna alternativa entre todos para para poder seguir peleándola” cerró.

