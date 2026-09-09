Galasur: dictaron la conciliación obligatoria y los trabajadores serán reincorporados

Este miércoles, en el marco de los 19 despidos de trabajadores por parte de Galasur, estaba pactada una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia, a la cual no asistieron los representantes de la empresa.

Frente a esa situación, el ministerio actuó de oficio y dictó la conciliación obligatoria entre las partes, ordenando la restitución de los empleados cesanteados de sus puestos de trabajo.

Alejandro Santillán, secretario general de la seccional local de AOMA, destacó la actuación del Ministerio de Trabajo y apuntó directamente contra los representantes empresariales ante la ausencia a la mediación.

“Ayer nos notificaron de la citación en el Ministerio de Trabajo y lamentablemente nos encontramos con que la empresa no se presentó. El abogado nos mandó una nota sobre una audiencia en el ministerio de nación, pero no impedía que hoy estuvieran en la reunión, ya hay un expediente abierto y estaban en conocimiento”, argumentó.

En esa línea, explicó que al momento de ser notificados sobre la resolución del ministerio “estábamos en las puertas de la empresa con los trabajadores y nos enteramos, así como los directivos de la cantera”.

La conciliación obligatoria implica la suspensión de las medidas de fuerza por parte de los gremios y los trabajadores y deja sin efecto los despidos o suspensiones.

Asimismo, otorga un plazo de 15 días hábiles iniciales para las negociaciones entre las partes, con una prórroga por 10 días si es necesario.

En ese sentido, Santillán remarcó que “a partir de las 00 que es el próximo turno, los trabajadores se van a ir presentando en sus respectivos lugares de trabajo”.

Sostuvo que esperan un nuevo llamado por parte del Ministerio de Trabajo la próxima semana, con la presencia de los representantes de Galasur.

Además del reciente conflicto, Aoma presentó documentación sobre la deuda que posee la minera con la organización sindical y la obra social. “Los compañeros nos preguntaban por los beneficios, como la cobertura de medicamentos y hoy mostramos la documentación de las cifras que adeuda la empresa a Aoma, la cual le ha descontado a los trabajadores y se han quedado con ese dinero”.

“A la organización sindical le adeudan $160 millones de pesos y a la obra social $40 millones”, denunció y sostuvo que “todo ese dinero se les ha descontado a los trabajadores y no han pagado”.

