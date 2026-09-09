Robó una moto, intentó huir y lo aprehendieron

Este miércoles se registró el robo de una motocicleta Betamotor en un domicilio ubicado en Las Orquídeas al 1800. Tras un llamado al 911, personal del Comando de Patrullas interceptó al autor del delito, un hombre de 32 años que al divisar a los oficiales, descartó el vehículo y emprendió la huída a pie.

Fue reducido a los pocos metros del lugar, en Las Orquídeas y Misiones. Al analizar la motocicleta, constataron que poseía el sistema de arranque violentado.

Además, entre sus pertenencias, recuperaron una linterna, un reloj pulsera, un prendedor y dinero en efectivo que también había sido sustraído.

La causa está caratulada como “Robo infraganti delito”, con la intervención de la UFI Nº 10.

