El trabajo comunitario de las Embajadoras Culturales del Festival 



La agrupación "Por Más Sonrisas", conformada y liderada por las Embajadoras Culturales del Festival Nacional de Doma y Folclore de Olavarría, continúa consolidando su compromiso social en los diferentes barrios de la ciudad.



En una reciente entrevista radial, Carla Ciancio, integrante del espacio, y Lucía Castañares, consagrada como 1ª Representante Cultural del festival, explicaron en detalle las tareas cotidianas que realizan, el impacto de sus proyectos en merenderos y escuelas, y la visión comunitaria que transforma la participación en el evento tradicionalista en una herramienta de ayuda directa.



La estructura de trabajo de "Por Más Sonrisas" se distingue por estar vinculada directamente al proceso de selección de las representantes del festival. Según detalló Carla Ciancio, cada una de las jóvenes que se postula para ser embajadora cultural debe diseñar y presentar un proyecto social destinado a responder a una necesidad concreta de la comunidad. Lo fundamental de esta propuesta es que las iniciativas no concluyen con la finalización del certamen ni dependen de obtener un título.



Muchas de las aspirantes que no resultan consagradas eligen continuar dentro del equipo, colaborando en la logística y participando activamente en el armado de colectas y visitas territoriales.



A lo largo de todo el año, las integrantes de la agrupación reciben, clasifican y acondicionan diversos tipos de donaciones. Entre las tareas más recurrentes se encuentra la confección de kits escolares, la preparación de bultos de ropa destinados a familias y refugios, y la organización de meriendas en comedores barriales. Este trabajo silencioso pero constante permite asistir de manera permanente a instituciones educativas, centros comunitarios y espacios de contención en distintos puntos de Olavarría.



Preparativos para el gran festejo en el Parque Eva Perón



De cara a las próximas semanas, "Por Más Sonrisas" se encuentra coordinando una jornada masiva para celebrar el Día del Niño con las familias de la ciudad. La actividad principal está programada para el domingo 27 de septiembre, a partir de las 14:00 horas, en las instalaciones del Parque Eva Perón, ubicado en el sector de las calles Junín y Manuel Suárez. Durante la tarde, los asistentes podrán disfrutar de juegos interactivos, talleres de pintura, merienda compartida y la entrega de juguetes a cada niño presente.



Para lograr este objetivo, la agrupación mantiene activa una campaña de recolección de juguetes nuevos o usados en buen estado. Las voluntarias se encargan de reparar, limpiar, empaquetar y acondicionar los elementos donados para que lleguen en óptimas condiciones a manos de los agasajados. Asimismo, se reciben donaciones de golosinas, facturas, tortas e indumentaria.



Para quienes deseen colaborar con la causa, el punto oficial de recepción de donaciones funciona en la sede de El Cardenal, ubicada en Moreno 2658, en los horarios de lunes a sábados de 08:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:30 horas. Desde la organización remarcaron que el apoyo de los vecinos y comerciantes locales resulta indispensable para poder sostener estas acciones en el tiempo.





La lectura como puente y la verdadera esencia del certamen



Por su parte, Lucía Castañares repasó su trayectoria dentro del festival y ofreció detalles sobre su proyecto personal titulado "Biblioteca Móvil". La iniciativa busca promover la lectura y recuperar el hábito del libro en formato físico, especialmente en niños y adultos mayores, acercando material de lectura, cuentos infantiles y novelas a hogares de ancianos y comedores comunitarios. Para Castañares, estas visitas no solo implican el préstamo de libros, sino también la creación de momentos de encuentro y escucha compartida.



Al abordar el rol de las Embajadoras Culturales, la 1.ª Representante enfatizó que la postulación dista mucho de ser un certamen de belleza tradicional. La evaluación del jurado contempla principalmente el compromiso social demostrado por las participantes, su capacidad de trabajo en equipo y el impacto de los proyectos presentados. Además, subrayó la responsabilidad institucional que asumen las jóvenes elegidas al viajar a diferentes fiestas provinciales y nacionales para representar a la ciudad de Olavarría y promover la identidad del Festival Nacional de Doma y Folclore.

