La crisis en la minería continúa golpeando a Olavarría: Galasur despidió 19 trabajadores

En la tarde de este jueves, trabajadores de la cantera Galasur revelaron que 19 empleados recibieron telegramas de despido. Según el relato un damnificado, el miércoles, a través de uno de los canales de comunicación de la empresa todos los empleados fueron notificados para no presentarse a su turno laboral hasta el próximo lunes “por reparaciones”, algo que, según sus palabras, “nos pareció raro a todos”.

“Hoy a la mañana empezaron a llegar los despidos. Nosotros tenemos el número de que son 19 y no sabemos si llegarán más mañana”, explicó.

Frente a esta situación, alrededor de las 15 se autoconvocaron en la entrada de la cantera Galasur en búsqueda de información y respuestas sobre los telegramas. “No nos comunicaron nada, tampoco sabemos las causas de los despidos”, indicó.

Según fuentes de AOMA consultadas “hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo y hoy nos enteramos de los despidos”.

