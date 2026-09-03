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La crisis en la minería continúa golpeando a Olavarría: Galasur despidió 19 trabajadores

Los telegramas llegaron en la mañana de este jueves.  El miércoles habían sido notificados para no presentarse a trabajar hasta el lunes “por reparaciones”.

Jueves, 03 de septiembre de 2026 a las 17:08

Por Redacción

En la tarde de este jueves, trabajadores de la cantera Galasur revelaron que 19 empleados recibieron telegramas de despido.  Según el relato un damnificado, el miércoles, a través de uno de los canales de comunicación de la empresa todos los empleados fueron notificados para no presentarse a su turno laboral hasta el próximo lunes “por reparaciones”, algo que, según sus palabras, “nos pareció raro a todos”.

“Hoy a la mañana empezaron a llegar los despidos. Nosotros tenemos el número de que son 19 y no sabemos si llegarán más mañana”, explicó. 

Frente a esta situación, alrededor de las 15 se autoconvocaron en la entrada de la cantera Galasur en búsqueda de información y respuestas sobre los telegramas. “No nos comunicaron nada, tampoco sabemos las causas de los despidos”, indicó. 

Según fuentes de AOMA consultadas “hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo y hoy nos enteramos de los despidos”.
 

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