Los masones que tienen sus nombres en las calles de Olavarría

Días atrás el contador e historiador olavarriense originario de Bolívar Adolfo Santa María completó la documentación para una investigación sobre la Logia Masónica en Olavarría a través del acceso al archivo de la Gran Logia, ubicado en la calle Perón de la ciudad de Buenos Aires.

En la introducción de su trabajo, Santa María recordó los inicios de la masonería en la Argentina, hacia fines del siglo XVIII, con la llamada “Logia Independencia”, que obtuvo Carta Constitutiva de la Grande Loge Génerale Ecossaise de France

No podía faltar en sus citas la Logia Lautaro, que tuvo como más célebre integrante al General José de San Martín y sus miembros se planteaban lograr la independencia de las Provincias Unidas del Río de La Plata, Chile y Perú.

Según el trabajo del contador Santa María, “no muchos años después de la fundación del partido de Olavarría” se toma conocimiento de la existencia de logias masónicas con la activa participación de los residentes italianos.

En este sentido citó que en junio de 1883 se reunieron en la carpintería de Araujo un grupo de inmigrantes italianos, entre los que se encontraban Sebastián Coiro, Tomás Falzone, Francisco Lettieri, Alfonso De Lellis, Juan Giudici, Enrique Michelini, Severo De Martini, Severo Pagano, José Genovese, Isidoro Flesca, Antonio Manzini y Geremías Sica con el propósito de fundar una sociedad de beneficencia.

De aquella reunión surgió la Sociedad Filantrópica de Socorros Mutuos a la que le dieron el nombre de Menotti Garibaldi, en reconocimiento al hijo del patriota italiano Giuseppe Garibaldi.

Presidió la primera comisión directiva el escribano Alfonso De Lellis, acompañado en la vicepresidencia por Sebastián Coiro. Esta sociedad mutual fue la primera en Olavarría, y al poco tiempo de la fundación creó su propio hospital.

Sostiene Santa María en su trabajo que “de la estrecha vinculación entre algunos de los miembros de esta sociedad y la masonería local son las obras adjudicadas a integrantes de la logia masónica Obreros del Sud, la primera regular de Olavarría, luego llegaron Obreros de Olavarría y Primitivos Obreros de Olavarría fue la última”.

Obreros del Sud obtuvo la carta constitutiva el 20 de octubre de 1889; Obreros de Olavarría el 28 de julio de 1891 y la última Primitivos Obreros de Olavarría el 28 de diciembre de 1909.

“La Sociedad Menotti Garibaldi inició las obras del hospital en un terreno donado por el Sr. Michelli Mazzuchi y la Municipalidad de Olavarría en la calle Dorrego” reportó el investigador.

En el mismo trabajo añadió que el 22 de septiembre de 1889 la Masonería Argentina donó 118 pesos para esta obra por intermedio de Mazzuchi, maestro de la Orden.

Al no existir acta constitutiva de esta primera logia masónica es un obstáculo para verificar sus identidades. Habría contado -argumentó Santa María- con la asistencia y los auspicios de la Logia Estrella del Sud de Azul, creada por Alvaro Barros el 8 de agosto de 1867, tres meses antes de la fundación de Olavarría.

“Siendo jefe de la Frontera Sud de la Provincia de Buenos Aires con asiento en Azul, Barros escribió con fecha 4 de junio de 1867 al Gran Maestre doctor José Roque Pérez solicitando autorización para formar una logia en la citada localidad bonaerense” sumó en el dossier.

El pedido de Álvaro Barros fue apoyado por el doctor Manuel G. Argerich, quien en carta dirigida al doctor Pérez le expresaba: “Estimado compadre y Hermano: habrá recibido noticias del hermano Barros, de mi logia Regeneración Nº 5, sobre su deseo de fundar una Logia en Azul. Es un hombre de grandes cualidades y se le debe autorizar porque será un servicio para nuestra causa, máxime que sabemos hará uso medido de las facultades que se otorguen”.

En la Logia de Azul fueron fundadores, además de Barros, Saturnino López, Pilidiano Sánchez Boado, Juan Blas Dhers, Pedro Lava, José Barés y Pedro Loustau, a quienes se les sumarían poco después, Joaquín Pourtalé, Manuel Aztiria, Luis Lajeunesse, Matías Miñana y otros.

En esta Logia se iniciaron en 1872 personajes destacados de Tandil, uno de ellos fue Ramón Santamarina, quien el 7 de septiembre de 1873 encabezó la fundación de la Logia Luz del Sud de Tandil.

La década siguiente dio a luz la primera logia de Olavarría, de la que el contador Santa María rescató apellidos a lo largo de su historia como Giovanelli, Amadeo Grimaldi, José Luis Torres, Antonio Pelegrino, Dámaso Arce, Antonio Datteli, Pausanías Michelini, José Arena, entre otros.

Si bien no formaron parte de las logias olavarrienses, también dejaron su huella en la masonería Ignacio Rivas, Eulalio Aguilar, Pedro Celestino Muñoz, Joaquín Pourtalė y Manuel Leal.